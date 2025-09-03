長崎くんち本番まで約1か月「鈴木市長が各踊町を激励」重ねてきた稽古の成果を披露《長崎》
来月7日に開幕する、秋の大祭「長崎くんち」。
稽古に励む踊町を、鈴木長崎市長が激励しました。
船頭の網打ちや、豪快な船の曳き回しが魅力の「川船」を奉納する榎津町。
長崎くんちの開幕を前に、長崎市の鈴木市長が2日夜、6つの踊町を激励に訪れました。
（鈴木長崎市長）
「今年は被爆80年、諏訪神社ご鎮座400年の節目なので、ぜひ平和への願いを込めて祈りを込めて、長崎の魅力を思う存分発揮していただければと思う」
（榎津町 小渕 凜太さん）
「ここで満足することなく、残り1か月まだ時間もあるので、一致団結して悔いのないようにやりきりたい」
（榎津町 根曳 長池 太郎さん）
「声を出して気合入れて、少しずつ精度を上げていきたい」
櫓太鼓や本踊を奉納する西古川町も、稽古の成果を披露しました。
（西古川町 櫓太鼓 林 佑久さん）
「相撲に縁の西古川町の演し物を楽しんでほしい」
（花柳 芳郁女さん）
「とにかくラストスパートで、完全な踊りになったらと願っている」
本番に向けて、熱の入った稽古を続ける出演者たち。
秋の大祭、長崎くんちは来月7日に開幕します。