来月7日に開幕する、秋の大祭「長崎くんち」。

稽古に励む踊町を、鈴木長崎市長が激励しました。

船頭の網打ちや、豪快な船の曳き回しが魅力の「川船」を奉納する榎津町。

長崎くんちの開幕を前に、長崎市の鈴木市長が2日夜、6つの踊町を激励に訪れました。

（鈴木長崎市長）

「今年は被爆80年、諏訪神社ご鎮座400年の節目なので、ぜひ平和への願いを込めて祈りを込めて、長崎の魅力を思う存分発揮していただければと思う」

（榎津町 小渕 凜太さん）

「ここで満足することなく、残り1か月まだ時間もあるので、一致団結して悔いのないようにやりきりたい」

（榎津町 根曳 長池 太郎さん）

「声を出して気合入れて、少しずつ精度を上げていきたい」

櫓太鼓や本踊を奉納する西古川町も、稽古の成果を披露しました。

（西古川町 櫓太鼓 林 佑久さん）

「相撲に縁の西古川町の演し物を楽しんでほしい」

（花柳 芳郁女さん）

「とにかくラストスパートで、完全な踊りになったらと願っている」

本番に向けて、熱の入った稽古を続ける出演者たち。

秋の大祭、長崎くんちは来月7日に開幕します。