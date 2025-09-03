¸µNHKÃæÀî°ÂÆà¥¢¥Ê¡¡²Æ¤é¤·¤¤¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥³¡¼¥Ç¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥â¥Ç¥ë¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤¤¤¤½÷¡×
¡¡¸µNHK¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÃæÀî°ÂÆà¡Ê31¡Ë¤¬3Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃæÀî¥¢¥Ê¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ö¤è¤¸¤´¤¸Days¡×¤Î¥í¥±¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡Ö´ôÉì¸©ÃæÄÅÀî»Ô¤ÎÇÏäÆ½É¤Ç¡¢³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë±Ñ¸ì¤ÇÆÍ·â¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡ÃæÀî¥¢¥Ê¤ÏÍÄ¾¯´ü¤Ë¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤ä¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¤Ëºß½»¤·¤¿µ¢¹ñ»Ò½÷¤Ç±Ñ¸ì¤¬´®Ç½¤Ê¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦Î¹¥í¥±Âç¹¥¤¤Ç¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÇ°´ê³ð¤Ã¤Æ¤Î¤ª»Å»ö¡¡¼«Ê¬¤Î±Ñ¸ìÎÏ¤ÎÄã²¼¤Ë¤Ï¤È¤Û¤Û¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿´¡ª¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤Ê¤É¤â¸ò¤¨¤Æ³Ú¤·¤¯¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤è¾Ð¡×¤È²óÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡Á¯¤ä¤«¤ÊÀÄ¤Î¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥¸¡¼¥ó¥º¤ò¹ç¤ï¤»¤¿²Æ¤é¤·¤¤¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤â¥¢¥Ã¥×¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¥â¥Ç¥ë¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤ÇÁÇÅ¨¡×¡Ö¥Ö¥ë¡¼¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¡¢¤¤¤¤½÷¡×¡Ö¤á¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£