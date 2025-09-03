¿·Ï²¹ä»Ë»á¡Ö»ä¤Ï·éÇò¡×¡Ö¼Ò²ñ¤ò¤ªÁû¤¬¤»¤·¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ªÏÍ¤Ó¡×¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤ËÀäÂÐ¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡ÄÆ±Í§²ñ¤Ï¡Ö³èÆ°¤ò¼«½Í¡×
¡¡¹ØÆþ¤·¤¿¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ·Ù»¡¤ÎÁÜºº¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î²ñÄ¹¤ò¼Ç¤¤·¤¿¿·Ï²¹ä»Ë»á¤¬3Æü¡¢º£²ó¤Î·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Ûµ¼Ô¢ª¿·Ï²»á ¸·¤·¤¤¼ÁÌä¤Ç¡Ö¶ÛÇ÷¡×¤·¤¿½Ö´Ö
¡¡·Ð±Ä¼Ô¤é¤Ç¹½À®¤·À¯ºöÄó¸À¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦·ÐºÑÆ±Í§²ñÂåÉ½´´»ö¤ÎÄêÎã²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¿·Ï²»á¤Ï²ñ¸«¤ÎËÁÆ¬¤Ç¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤Ï¡¢»ä¤Î¤³¤È¤Ç³§ÍÍ¤ò¤ªÁû¤¬¤»¤·¤Þ¤·¤Æ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¿¼¤¯È¿¾Ê¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ö»ä¤Ï¡¢Å¬Ë¡¤Ê¾¦ÉÊ¤ÈÇ§¼±¤ò¤·¤Æ¡¢ÊÆ¹ñ¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤ÆCBD¡Ê¥«¥ó¥Ê¥Ó¥¸¥ª¡¼¥ë¡Ë¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï»ÔÈÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ÇËÜCBD¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤ÏÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÆ±ÍÍ¤Î¾¦ÉÊ¤¬Çä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ò»ä¤¬ËÜÇ¯4·î¤Î½ÐÄ¥»þ¤Ë¼«¤é»ý¤Áµ¢¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¢¤ÈÊÆ¹ñ¤«¤é¥É¥Ð¥¤·ÐÍ³¤Ç¥¤¥ó¥É½ÐÄ¥¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ¤Øµ¢¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤Î¹ñ¡¹¤ÇCBD¤ò»ý¤Á¹þ¤à¤³¤È¤¬¸·¤·¤¤¡¢Ë¡Åª¤Ë¤âÆñ¤·¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÎÃÎ¿Í¤«¤é¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢Æ±»á¤¬ÆüËÜ¤Ø»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£¤³¤ÎÊý¤ÏÂçÊÑÃøÌ¾¤ÊÊý¤Ç¡¢»ä¤äÃøÌ¾¤ÊÊý¡¹¤Î¿ÈÂÎ¤Î·ò¹¯¤ò¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤µ¤ì¤ëÊý¤Ç¡¢ËÜCBD¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤ò´«¤á¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤âÅ¬Ë¡¤Ç¤¢¤ë¡¢¤½¤·¤ÆÆ²¡¹¤È¥Ï¥ó¥É¥¥ã¥ê¡¼¤Ç¼«¤éÆüËÜ¤Ø»ý¤Áµ¢¤ê¡¢»ä¤Î¼«Âð¤ËÁ÷¤ë¼êÇÛ¤ò¤·¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö»ä¼«¿È¡¢³¤³°½ÐÄ¥¤¬ÂçÊÑÂ¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»ä¤Ï²ÈÂ²¤È¤Î¼è¤ê·è¤á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Á÷¤ê¼ç¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¾ì¹ç¤ÏÇÑ´þ¤¹¤ë¤È·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª¤½¤é¤¯»ä¤Î¼ê¸µ¤Ë¤ÏÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤ª¤½¤é¤¯²ÈÂ²¤¬ÇÑ´þ¤·¤¿¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢»ö·ïÈ¯³Ð¸å¤Ë¤ï¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢1¤Ä¤Ë¡¢¤³¤ÎÊý¤¬¥Ï¥ó¥É¥¥ã¥ê¡¼¤ÇÆüËÜ¤Ë»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¡¢»ä¤Î¼«Âð¤ËÁ÷¤Ã¤¿¸å¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤¿Àè·î¡¢2²óÌÜ¤È¤·¤Æ¡¢¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤òÊ¡²¬¸©ºß½»¤ÎÄï¤µ¤ó°¸¤ËÍ¹Á÷¤·¡¢Äï¤µ¤ó¤Ë¡Ø»ä¡Ê¿·Ï²»á¡Ë¤Î¼«Âð¤ËÁ÷¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ù¤È°ÍÍê¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Äï¤µ¤ó¤ÏÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤Î2²óÌÜ¤ÎÍ¹Á÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÁÛÄê³°¤Ç¡¢¤½¤ÎÊý¤«¤é»ä¤ÏÁ´¤¯ÃÎ¤é¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢»ä¤¬¹ØÆþ¤·¤¿CBD¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤âÉÔÌÀ¤À¡£¤Þ¤µ¤Ë¤³¤Î2²óÌÜ¤Î¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¿µÁ¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î2²óÌÜ¤Î¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ä¤Î¼«Âð¤ËÁ÷¤ë¤è¤¦¤Ë¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÎÊý¤¬Äï¤µ¤ó¤Ë°ÍÍê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢»ä¤ËÂÐ¤·¤Æ·Ù»¡¤ÎÁÜºº¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö¤·¤«¤·¡¢°Ê¾å¤Î»ö¼Â´Ø·¸¤«¤é¡¢¤³¤Î»ä¤¬ÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿2²óÌÜ¤Î¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤³¤È¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£1¤ÄÌÜ¤¬¡¢»ä¤¬ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç½ê»ý¤â»ÈÍÑ¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¡£2¤ÄÌÜ¤¬¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤ÇÍ¢Æþ¤¹¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¡£1²óÌÜ¤Î¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢·ë²ÌÅª¤Ë»ä¼«¿È¤¬ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¼ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»ä¤¬ÊÆ¹ñ¤ÇÅ¬Ë¡¤ÈÇ§Äê¤·¤Æ¹ØÆþ¤·¤¿CBD¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤ÈÆ±°ì¤Ç¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤â¤½¤â»ä¤¬Å¬Ë¡¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¹ØÆþ¤·¤¿¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤ÈÆ±°ì¤Ç¤¢¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·Ù»¡¤«¤é»ä¤Ø¤ÎÁÜºº¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸Î¤Ë¡¢»ä¤ÏË¡¤òÈÈ¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢·éÇò¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢·ë²ÌÅª¤Ë»ä¤¬¤³¤ÎCBD¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤³¤È¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤Æ¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬»ä¤ÎÉÔÃí°Õ¤Ç¤¢¤ê¼Ò²ñ¤ò¤ªÁû¤¬¤»¤·¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ªÏÍ¤Ó¤ò¿½¤·¾å¤²¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£»ä¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÉ¾²Á¤Ï¡¢¿¿Áê¤¬²òÌÀ¤µ¤ì¡¢¤³¤ÎÃæ¤Ç³§ÍÍ¤Ë¤´Íý²ò¡¢¤½¤·¤ÆÇ¼ÆÀ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤â¤Î¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤ÏÄ´ºº¤ËÁ´ÌÌÅª¤Ë¶¨ÎÏ¤ò¤·¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÄ´ºº¤Ë±Æ¶Á¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤ò¿½¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡Ö2Æü¡¢¤´°ÆÆâ¤ÎÄÌ¤ê¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ²ñ¸«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢9·î1ÆüÉÕ¤Ç¥µ¥ó¥È¥ê¡¼ÂåÉ½¼èÄùÌò¤ò¼Ç¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤«¤é¡Ø¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤òÈÎÇä¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Î¹çË¡À¤Ëµ¿¤¤¤ò»ý¤¿¤ì¤ë¤è¤¦¤Êµ¿µÁ¤¬»ý¤¿¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¤³¤È¤ÏÉÔÃí°Õ¤Ç¤¢¤ê¡¢Ìò¿¦¤ËÂÑ¤¨¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤ò¼¨¤µ¤ì¤¿¡£ÁÜºº·ë²Ì¤òÂÔ¤Ä¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¦²ñÄ¹¤È¤·¤ÆÍ×¿¦¤ËÂÑ¤¨¤Ê¤¤¤È¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÈ½ÃÇ¤Ç¤ª¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¿È¤Î½è¤·Êý¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨µÄ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£»ä¼«¿È¤ÏË¡Îá¤Ë¿¨¤ì¤ë¹ÔÆ°¤ò¤È¤Ã¤¿³Ð¤¨¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢²ñ¼Ò¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë½¾¤¤¡¢¼êÂ³¤Åª¤Ê¤´ÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¼«¤é¤Ë¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡×
¡ÖÄ»°æ¼ÒÄ¹¤ÈÏÃ¤·¤¿10Ç¯¶¯¡¢°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¸½¾ì¤ò²ó¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ó¡¼¥à¼Ò¤ò°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥¤¥ó¥Æ¥°¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤ä¤ê¡¢µã¤¾Ð¤¤¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¤ò¹¤²¤ë¡£¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤â°ì½ï¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Ãç´Ö¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ç¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Âç¹¥¤¤Ê¡¢¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤ËÀäÂÐ¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£»ä¤Ï¤½¤¦»×¤¤¡¢¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤ò¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡×
¡¡¤Ê¤ª¡¢·ÐºÑÆ±Í§²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö»ä¼«¿È¤Ï·éÇò¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Æ©ÌÀÀ¤Î¹â¤¤·ÐºÑÆ±Í§²ñ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ËÈ½ÃÇ¤ò°Ñ¤Í¤Æ¡¢ÅöÌÌ¤Ï³èÆ°¤ò¼«½Í¤·¡¢µ¬À©¤ËÂ§¤ê¡¢´ä°æÉûÂåÉ½´´»ö¤ËÂåÍý¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ë½êÂ¸¤À¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¿·Ï²»á¤Ï·ÐºÑÆ±Í§²ñ¤ÎÂåÉ½´´»ö¤äÀ¯ÉÜ¤Î·ÐºÑºâÀ¯»ðÌä²ñµÄ¤ÎÌ±´ÖµÄ°÷¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¿·Ï²»á¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤ÏÀè·î22Æü¡¢ÂçËãÍ³Íè¤ÎÀ®Ê¬¤¬´Þ¤Þ¤ì¤¿À½ÉÊ¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤«¤éÍ¢Æþ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËãÌôµÚ¤Ó¸þÀº¿ÀÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÊ¡²¬¸©·Ù¤¬ÅÔÆâ¤Î¼«Âð¤ò²ÈÂðÁÜº÷¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
