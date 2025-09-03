◇MLB パイレーツ9-7ドジャース(日本時間3日、PNCパーク）

ロバーツ監督が9月の大谷翔平選手に期待を込めました。

大谷選手がパイレーツ戦に「1番・DH」で先発出場。3回に46号ソロを放つなど、5打数3安打2打点の活躍を見せましたが、投手が苦戦し、チームは惜しくも敗戦となりました。

試合後、ロバーツ監督は大谷選手のプレーを「とても素晴らしかったです」と評価。「今日はショウにとってすごくいい一日でした。最後の打席の二塁打も、その前の左中間への二塁打もありましたし、本当にバットをよく振れていたと思います」と大絶賛しました。

3回にはバッバ・チャンドラー投手の99.2マイル(約160キロ)のストレートをはじき返し、自己最速かつ球団最速となる120マイル(約193.1キロ)の打球速度を記録した大谷選手。

今季、98マイル(約157.7キロ)以上の速球を多く打っていることについて「翔平は速球への対応をすごく練習しています。マシンを使って取り組んでいるんです。スイングも速球に対応できるように少しコンパクトになったと思います」と速球へ対応方法を明かしました。

また、苦しい試合展開のなか3安打と成績を残した大谷選手について「試合の中で何度か勢いを見せられる場面はあったと思います。ただ残念ながら、その流れを生かすために相手打線をゼロで抑えることができませんでした」とコメント。

さらに「8月はとても良い月でしたし、9月も好調なスタートを切っています。前にも言いましたが、9月は彼にとって今年一番の月になると思います」。昨季のドジャース1年目では9月に1試合3本塁打を決めるなど、10本を放った大谷選手にロバーツ監督は期待を込めました。