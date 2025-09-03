和風アイスの定番「やわもちアイス」から、人気フレーバー『焦がしみたらし』がリニューアル再登場！

井村屋から発売されている和風アイス「やわもちアイス」シリーズから、人気No.1フレーバー『やわもちアイス 焦がしみたらし』 がリニューアル登場します。

季節限定商品『やわもちアイス 焦がしみたらし』は、専門店の本格的なみたらし団子をイメージしたフレーバーで、歴代の季節限定フレーバーの中で売上1位を記録。

今季発売される同商品では、風味豊かなみたらしのタレを約1.2倍にたっぷり増量し、さらに「焦がしたおもちの香ばしさ」をより引き立てるため原材料の配合も調整。これまでよりもより「みたらし団子」が堪能できる仕上がりになっているそう。

みたらし団子の際立った魅力のひとつは、なんといっても「おもちにたっぷり絡んだタレ」。本商品でも風味豊かなみたらしのタレを贅沢にトッピングしています。

タレづくりにもこだわり、3種類の丸大豆醤油を最適なバランスでブレンドすることで、各醤油のコク・香り・味わいの“いいとこ取り”を実現。

専門店のタレを研究し、本みりんや国産昆布だしを入れることで風味豊かでありながら後味はすっきりとした、食べ飽きないバランスの良いタレに仕上げられています。

「やわもちアイス 焦がしみたらし」は2025年9月15日（月）より、全国の量販店・スーパー、コンビニで順次発売されます。