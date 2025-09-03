敵地パイレーツ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は2日（日本時間3日）、敵地パイレーツ戦に「1番・DH」で先発出場。5打数3安打2打点と活躍するもチームは7-9で敗れた。3回にドジャース移籍後100号となる46号ソロをマーク。米識者はその打球速度に関する史上No.1のデータを明らかにしている。

衝撃の一発が飛び出した。1-4とビハインドで迎えた3回1死走者なしの第2打席、チャンドラーの速球を捉えると、打球はあっという間に右翼席へ。打球速度120マイル（約193.12キロ）、飛距離373フィート（約113.69メートル）の弾丸ライナーを叩き込んだ。

MLBのデータ解析システム「スタットキャスト」を担当するデビッド・アドラー氏は自身のXにて「ショウヘイ――バッバ・チャンドラーの99.2マイル（約159キロ）の速球から120マイル（約193キロ）のホームランを放った。これは、スタットキャストにおいて、99マイル（約159キロ）以上の投球から放たれたホームランとしては最速記録だ」と、史上最速の一打を振り返っている。

続けて「今シーズン序盤にギャレット・クロシェの99.6マイル（約160キロ）の投球からアーロン・ジャッジが放った115.5マイル（約186キロ）のホームランを4.5マイル（約7キロ）も上回った」として、ライバル・ジャッジ超えの一発だったことを明かした。



