メーガン妃が、ネットフリックスのライフスタイル番組『ウィズ・ラブ、メーガン』最新シーズンの撮影現場を訪れたアーチー王子（６）とリリベット王女（４）の写真を公開した。夫のヘンリー王子との間に２人の子どもをもうけているメーガン妃は、アメリカのレイバーデー（労働者の日）の週末に合わせて、１日に自身の公式インスタグラムにこれらの写真を投稿した。



【写真】仲の良さがうかがえるアーチー王子とリリベット王女

『ウィズ・ラブ、メーガン』シーズン２には、シェフのホセ・アンドレスをはじめとする著名人がゲストとして登場している。



メーガン妃はキャプションの中で、撮影中は雰囲気を盛り上げるために音楽をよく使っていたと説明し、「ハッピー・レイバーデー・ウィークエンド！仕事も遊びも全力で」と綴っている。



最初の写真にはホセとメーガン妃が写っており、他の写真ではアーチー王子とリリベット王女が撮影現場を探検する様子が捉えられている。２人ともパパ譲りの赤毛が印象的だ。また、メーガン妃がヘンリー王子や、シーズン２のエピソードに登場した結婚披露宴のケータリング業者クレア・スミスと一緒に写っている写真も投稿された。



メーガン妃は後にピープル誌のインタビューでこの瞬間を振り返り、「（子どもたちも）夫と一緒に撮影現場に遊びに来てくれました。子どもたちが私の仕事ぶりを見て、そのバランスを見て、ママが何をしていて、何を創造し、共有しようとしているのかを理解してもらえるのが嬉しかったです」と語っている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）