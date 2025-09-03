レイコップでは、9月3日の「睡眠の日」にちなみ、睡眠環境をサポートする〔ふとんクリーナー｜RS5〕と〔ふとん乾燥機｜モナミ〕の【“W(ダブル)”のふとんケアで、ぐっすり快眠サポート！キャンペーン】を、SNS(X)公式アカウントにて、2025年9月3日(水)〜2025年9月15日(月)実施します。

レイコップ「“W(ダブル)”のふとんケアで、ぐっすり快眠サポート！キャンペーン」

期間 ： 2025年9月3日(水)〜2025年9月15日(月)

賞品／当選者数： ふとんクリーナー｜RS5 3名

ふとん乾燥機 ｜モナミ 3名

応募方法 ： (1)レイコップX公式アカウント(@RaycopJP)をフォロー

(2)キャンペーン応募用投稿をリポスト

★「#Wふとんケア」とお題に答えて引用リポストで当選確率アップ！

お題：『快眠のための秘訣は？』

＊応募条件を満たした方の中から抽選で該当の製品をプレゼント

＊当選者の発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。

レイコップでは、9月3日の「睡眠の日」にちなみ、睡眠環境をサポートする〔ふとんクリーナー｜RS5〕と〔ふとん乾燥機｜モナミ〕の【“W(ダブル)”のふとんケアで、ぐっすり快眠サポート！キャンペーン】を、SNS(X)公式アカウントにて、2025年9月3日(水)〜2025年9月15日(月)実施。

■9月3日は「睡眠の日」

9月は猛暑続きで、夏の暑さ疲れが蓄積してしまいがちな時期。

だからこそ毎日の睡眠で疲れを取ることが大切です。

レイコップでは、便利なふとんケアツールで、気持ち良く眠れる睡眠環境作りをサポートします！

ふとんの天日干しは、天候の急変だけでなく、重労働や干せない住環境など、様々な課題がある面倒な家事です。

便利ツールを使いこなして家事の負担を軽減し、気持ち良い寝具で毎日の睡眠をアップグレードしましょう！

■“W(ダブル)”のふとんケアツール

ふとんクリーナー「RS5」

ふとん乾燥機「モナミ」

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ふとんクリーナーなど当たる！レイコップ「“W(ダブル)”のふとんケアで、ぐっすり快眠サポート！キャンペーン」 appeared first on Dtimes.