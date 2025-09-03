元宮崎県知事・東国原英夫氏の政策担当を務めている長男の加藤守氏が、仲良し夫婦ショットを披露した。

３日までにインスタグラムを更新し「先日、ゆいと一緒に、愛和宮崎ゴルフクラブに宿泊させていただきました」と報告。絶景に感激しながら「心地よい風と緑に包まれたロケーションは、まさに非日常。ゴルフを楽しむ方はもちろん、ゆったりとした時間を過ごしたい方にもおすすめです！」と紹介した。

「クラブハウスや宿泊施設も快適で、スタッフの皆さんの温かいおもてなしに癒されました。宮崎の魅力を改めて感じることができる、素敵な場所です」と感想をつづる。「＃宮崎 ＃宮崎ゴルフ ＃愛和宮崎ゴルフクラブ ＃ゴルフ旅 ＃ゴルフ旅行 ＃宮崎観光 ＃自然」とハッシュタグをつけ、ホテルをバックに妻のゆいさんと記念撮影した。

加藤氏は立大卒業後、米ワシントンのジョージタウン大公共政策大学院に進学。渡米中は、戦略国際問題研究所（ＣＳＩＳ）でもインターンとして活動した。２５歳で帰国し、野村総研に入社。コンサルタントとして、物流、観光、人材政策、地方創生などの調査や政策立案の業務を担当した。２０２２年、父・東国原英夫の宮崎での活動をサポートするため宮崎に移住。今年２月に東国原氏のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「そのまんま宮崎」で結婚を報告。母で女優・かとうかず子の６７歳の誕生日だった同年２月２０日に婚姻届を提出したと明かし、お相手については「この方に会うまで僕は結婚すると思ってなかったので。自分でもびっくりしました。僕と同じ大学の卒業の方で」などと語った。インスタグラムのプロフィル欄には「最近、妻も宮崎に移住し、新婚生活満喫中」と説明。７月３０日にＹｏｕＴｕｂｅにアップされた動画で、妻が初登場した。

８月４日の投稿では、父・東国原氏の家族と花火大会を楽しんだことを報告。東国原氏と２０１４年に再婚した妻の春香さん、東国原氏の７歳息子・英ノ丞（ひでのじょう）くんと撮影した写真を公開した。