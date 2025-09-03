ゴッホ展コラボオリジナルビールも楽しめる！アトレ上野「ゴッホが誘う、アトレ上野のアート散歩」

アトレ上野では、東京都美術館で開催の「ゴッホ展 家族がつないだ画家の夢」とのコラボ企画「ゴッホが誘う、アトレ上野のアート散歩」を、2025年9月12日(金)〜10月24日(金)の期間実施します。

アトレ上野「ゴッホが誘う、アトレ上野のアート散歩」

会期 ： 2025年9月12日(金)〜12月21日(日)

休室日 ： 月曜日、9月16日(火)、10月14日(火)、11月4日(火)、11月25日(火)

※ただし9月15日(月・祝)、9月22日(月)、10月13日(月・祝)、

11月3日(月・祝)、11月24日(月・休)は開室

開室時間 ： 9:30〜17:30、金曜日は20:00まで(入室は閉室の30分前まで)

会場 ： 東京都美術館 企画展示室

主催 ： 東京都美術館(公益財団法人東京都歴史文化財団)、NHK、NHKプロモーション、東京新聞

協賛 ： NISSHA

後援 ： オランダ王国大使館

協力 ： KLMオランダ航空

所在地 ：東京都台東区上野7-1-1

営業時間：ショッピング／10:00〜21:00

レストラン／11:00〜22:30

※その他、一部営業時間の異なるショップがあります。

アトレ上野では、東京都美術館で開催の「ゴッホ展 家族がつないだ画家の夢」とのコラボ企画「ゴッホが誘う、アトレ上野のアート散歩」を、2025年9月12日(金)〜10月24日(金)の期間実施。

フィンセント・ファン・ゴッホをテーマにしたコラボメニューや限定ノベルティのプレゼント等を展開し、ゴッホの生い立ちや絵画の背景をたのしむ特別な体験を提供します。

(1) コラボ商品の販売

アトレ上野の対象ショップにて、フィンセント・ファン・ゴッホをテーマにしたゴッホの生い立ちや絵画の背景をたのしむコラボメニューや、限定商品を販売します。

■青山フラワーマーケット(WEST 1F)

ゴッホ展コラボレーション「アートブーケ」「アートアレンジメント」〉

※写真はイメージです。

写真左：「アートブーケ」2,750円(税込)

写真右：「アートアレンジメント」2,970円(税込)

《種まく人》の鮮やかな色彩を季節のお花で表現しました。

ギフトやご自宅用にも是非。

フィンセント・ファン・ゴッホ

《種まく人》

1888年11月 油彩、カンヴァス

ファン・ゴッホ美術館、アムステルダム(フィンセント・ファン・ゴッホ財団)

Van Gogh Museum, Amsterdam(Vincent van Gogh Foundation)

■デリリウムカフェ(WEST 1F)

「ゴッホ展コラボオリジナルビール」

＜Mini 150ml＞616円(税込)

＜Medium 250ml＞825円(税込)

＜Grande 350ml＞1,023円(税込)

東京都美術館で開催される「ゴッホ展 家族がつないだ画家の夢」を祝して誕生した特別なコラボビール。

〈ゴッホ展コラボオリジナルビール〉

※写真はイメージです。

※グラスが提供時と異なる可能性があります。

■The Arts Fusion by L’ecrin(EAST 1F)

「ゴッホ展スペシャルコラボメニュー 〜ゴッホがつないだ芸術の饗宴〜」

4,500円(税込)

ゴッホの世界観を料理に落とし込み、計5品のコースで楽しめます。

〈ゴッホ展スペシャルコラボメニュー 〜ゴッホがつないだ芸術の饗宴〜〉

※写真はイメージです。

●《浜辺の漁船、サント=マリー=ド=ラ=メールにて》1888年6月 油彩、カンヴァス

●《モンマルトル：風車と菜園》1887年3-4月 油彩、カンヴァス

●《オリーブ園》1889年11月 油彩、カンヴァス

●《麦の穂》1890年6月 油彩、カンヴァス

●《羊毛を刈る人(ミレーによる)》1889年9月 油彩、カンヴァス

いずれもファン・ゴッホ美術館、アムステルダム(フィンセント・ファン・ゴッホ財団)

Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh Foundation)

(2) 「ゴッホ展×アトレ上野」スペシャルコラボノベルティプレゼント

期間中、アトレ上野の対象店舗にて購入された方に、先着でアトレ上野限定のオリジナルノベルティ・ショッパー又はステッカーを1枚プレゼントされます。

【配布期間】2025年9月12日(金)〜なくなり次第終了。

【対象ショップ】アトレ上野公式ホームページを確認してください。

※お1人様1枚限りのお渡しとなります。

〈ショッパー〉

〈ステッカー〉

(3) 三省堂 アトレ上野店 限定ノベルティプレゼント

三省堂 アトレ上野店にて限定しおりがプレゼントされます。

【配布期間】2025年9月12日(金)〜なくなり次第終了。

※お一人様1枚限りのお渡しとなります。

※詳細はアトレ上野公式ホームページを確認してください。

https://www.atre.co.jp/ueno/news/5482/

〈しおり〉

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ゴッホ展コラボオリジナルビールも楽しめる！アトレ上野「ゴッホが誘う、アトレ上野のアート散歩」 appeared first on Dtimes.