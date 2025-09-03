「串カツ田中」秋の新メニュー登場 「さつまいも」が2年ぶりに復活＆お酒にぴったりな鶏炭火焼きなど全14種
「串カツ田中」は11日より、新メニュー計14種類の販売を開始する。
【写真】みんなで食べたい！『季節のおすすめ串カツバケツ』
秋シーズンに大人気の「さつまいも」の復活や、秋ナスを使用した「冷やし焼きなす」、そして秋冬メニュー定番のちりとり鍋など、食欲の秋を楽しめる種類豊富なメニューを販売。
串カツでは、秋の人気の「さつまいも」が2年ぶりに復活。またジューシーでコクのある「カシラ」、旨味たっぷりの「マグロ」、子どもにも食べやすい「北海道産コーンクリームコロッケ」などの野菜・肉・海鮮・ミックスそれぞれの串が登場する。一品・デザートメニューでは、旬の秋ナスを使用した「冷やし焼きなす」や3種の部位を使用した「鶏炭火焼き盛り合わせ」などお酒のお供にピッタリな2品のほか、カリカリ大学芋といった秋だからこそ味わえるデザートメニューなど、季節メニューとしては計11種類を用意する。
グランドメニューには、秋冬の定番メニュー「ちりとり鍋」のほか、「豚ハラミ焼き」、「らっきょうの塩漬け」の、計3品が追加される。「ちりとり鍋」の由来は、ちりとりのような浅く平らな鍋の形。大盛り野菜と、ぷりっぷりのホルモンを甘辛味噌風味で楽しめる。トッピングで自分好みに味変できるほか、〆はご飯やうどん、雑炊といった定番の味だけでなく、チーズリゾットでコクをプラスさせるのもおすすめ。
■秋の新メニュー詳細（9月11日〜11月26日）
【串カツ】
・さつまいも（154円）
・カシラ（198円）
・マグロ（253円）
・北海道産コーンクリームコロッケ（253円）
【一品メニュー・デザート】
・冷やし焼きなす（429円）
・鶏の炭火焼盛り合わせ（748円）
・もちもちチョコバナナクレープ（429円）
・カリカリ大学芋（429円）
・自分で作る大人のソフトアイス〜ピスタチオ〜（495円）
・自分で作るピスタチオバナナシェイク（627円）
【テイクアウト・デリバリー専用メニュー】
・季節のおすすめ串カツバケツ（串カツ牛・串カツ豚・玉ネギ・レンコン・エビ・さつまいも・カシラ・マグロ）
テイクアウト：16本入り（各2本）2689円／24本入り（各3本）3985円
デリバリー：16本入り（各2本）3490円／24本入り（各3本）5240円
■新グランドメニュー
・らっきょうの塩漬け（319円）
・豚ハラミ焼（704円）
・ちりとり鍋（小：1738円／大：3476円）
※価格は全て税込
【写真】みんなで食べたい！『季節のおすすめ串カツバケツ』
秋シーズンに大人気の「さつまいも」の復活や、秋ナスを使用した「冷やし焼きなす」、そして秋冬メニュー定番のちりとり鍋など、食欲の秋を楽しめる種類豊富なメニューを販売。
串カツでは、秋の人気の「さつまいも」が2年ぶりに復活。またジューシーでコクのある「カシラ」、旨味たっぷりの「マグロ」、子どもにも食べやすい「北海道産コーンクリームコロッケ」などの野菜・肉・海鮮・ミックスそれぞれの串が登場する。一品・デザートメニューでは、旬の秋ナスを使用した「冷やし焼きなす」や3種の部位を使用した「鶏炭火焼き盛り合わせ」などお酒のお供にピッタリな2品のほか、カリカリ大学芋といった秋だからこそ味わえるデザートメニューなど、季節メニューとしては計11種類を用意する。
■秋の新メニュー詳細（9月11日〜11月26日）
【串カツ】
・さつまいも（154円）
・カシラ（198円）
・マグロ（253円）
・北海道産コーンクリームコロッケ（253円）
【一品メニュー・デザート】
・冷やし焼きなす（429円）
・鶏の炭火焼盛り合わせ（748円）
・もちもちチョコバナナクレープ（429円）
・カリカリ大学芋（429円）
・自分で作る大人のソフトアイス〜ピスタチオ〜（495円）
・自分で作るピスタチオバナナシェイク（627円）
【テイクアウト・デリバリー専用メニュー】
・季節のおすすめ串カツバケツ（串カツ牛・串カツ豚・玉ネギ・レンコン・エビ・さつまいも・カシラ・マグロ）
テイクアウト：16本入り（各2本）2689円／24本入り（各3本）3985円
デリバリー：16本入り（各2本）3490円／24本入り（各3本）5240円
■新グランドメニュー
・らっきょうの塩漬け（319円）
・豚ハラミ焼（704円）
・ちりとり鍋（小：1738円／大：3476円）
※価格は全て税込