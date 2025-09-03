テレビ朝日系ドラマ「しあわせな結婚」は１日、公式Ｘで「年齢にまつわる表現に一部誤りがあったことが判明しました」と公表したが、誤りがあった部分はやはりレオ（板垣李光人）の年齢だったようだ。

公式Ｘは１日に「番組内で、登場人物の年齢にまつわる表現に一部誤りがあったことが判明しました。現在配信中のものに関しましては、随時修正、差替え作業を行っております。引き続き『しあわせな結婚』をお楽しみ下さい」と投稿。具体的に誰の年齢にまつわる表現なのかには触れていない。

ネットではレオの年齢ではないか？という声が多く上がっていたが、８月２１日の放送では、レオが自分のアルバムを見ているシーンがあり、そこには１０歳の誕生日が「２０１０年５月１４日」と書かれていた。だが３日現在、配信されたものを見ると、「０９年」に。もしも「０９年」であれば、レオが産まれたのは１９９９年５月となり、母が１９９９年７月に亡くなったとされる時系列は成り立つ。

ただ、姉のネルラ（松たか子）は１９７９年８月生まれの４５歳となっており、「１８歳差」と言われた年齢差は「２０歳差」となる。