¡ÖÅö»þ¤Ï¶âÁ¬´¶³Ð¤¬¶¸¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¸µ¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤¬¸ì¤ë°úÂà¸å¤ÎÀ¸³è¡£Î¥º§¤·¤Æ¥ï¥ó¥ª¥Ú»Ò°é¤Æ¡ÖµÍ¤ó¤À¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡Ä¡×
¸½ºß¡¢¥Õ¥ê¡¼¤ÎÌò¼Ô¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¤¸¤ß¤µ¤ó¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï±é¤¸¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´ÆÆÄ¶È¤Ë¤âî²¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ÊÁ°¤Ë¡Ø¥¶¡¦¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ä¡Ø²È¡¢¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¥¤¥¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤Ë¤â½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢ÈÖÁÈ¤òÄÌ¤¸¤ÆÂ¸ºß¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
Èà½÷¤Ë¤Ï¡¢¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿²áµî¤¬¤¢¤ë¡£¶È³¦¤ò°úÂà¤·¤¿¸å¤ÏÌò¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¿©¤Ù¤Æ¤¤¤±¤º¡¢¸·¤·¤¤¸½¼Â¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë5Ç¯Á°¤ËÇ¥¿±¤·¤Æ¼ø¤«¤êº§¤ò¤¹¤ë¤â¡¢¤ï¤º¤«1Ç¯¤ÇÎ¥º§¡£¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Ë¸½ºß¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä¡Ä¡£
¡Ö³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡£ÉÏË³¤À¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¯¹¬¤»¤Ç¤¹¡ª¡×
¤½¤¦ÃÇ¸À¤¹¤ëÈà½÷¤Ë¡¢¥Õ¥ê¡¼¤ÎÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¡¢1¿Í¤Ç°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë²æ¤¬»Ò¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤ÎÅ¸Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¢¡Ìò¼Ô»Å»ö¤Ï¡¢Ã¦¤®Í×°÷¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿
--¤·¤¸¤ß¤µ¤ó¤Ï2004Ç¯¤Ë¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Î´ü´Ö³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö2008Ç¯¤Ë°úÂà¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢4Ç¯¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£NG¥Ê¥·¤Î¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤ò½Å¤Í¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤È¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤½¤ó¤Ê»þ´ü¤Ë¤¿¤Þ¤¿¤ÞV¥·¥Í¥Þ¤Î»Å»ö¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¤Î³Ú¤·¤µ¤ËÌÜ³Ð¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
--¤É¤Î¤¢¤¿¤ê¤¬¶×Àþ¤Ë¿¨¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö»ä¤Ï¤â¤È¤â¤È¡¢¶È³¦¤Ç¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤¬É±°·¤¤¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¤à¤·¤íÁÂ³°´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢±Ç²è¤Î¸½¾ì¤Ã¤Æ¡¢Ìò¼Ô¤âÃç´Ö¤È¤·¤ÆÊ¿Åù¤Ë°·¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£´°À®¤·¤¿ºîÉÊ¤¬±Ç²è´Û¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥Ý¥ì¥Ý¥ìÅìÃæÌî¤Þ¤Ç´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤â¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡£¤¢¤¢¡¢»ä¤Ï¤³¤Ã¤Á¤ÎÀ¤³¦¤¬¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
--¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤ÆÌò¼Ô»Å»ö¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¡ÖÅö»þ¤Î¥»¥¯¥·¡¼·Ï¤Î»öÌ³½ê¤Ï¤ª¶â¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤»Å»ö¤ÏNG¤Ã¤ÆÉ÷Ä¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Ìò¼Ô¡Ø¤·¤¸¤ß¡Ù¤È¤·¤Æ¥Õ¥ê¡¼¤Ç³èÆ°¤ò»Ï¤á¤Æ¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Ê¤«¤Ê¤«¿©¤Ù¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
--¤½¤ÎÊÕ¤Î³ëÆ£¤Ï¡Ø¥¶¡¦¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ç¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£
¡Ö»Å»ö¤¬Íè¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Ã¦¤®Í×°÷¤Ð¤Ã¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ËÜ²»¤ò¸À¤¨¤Ð¡¢Ã¦¤°»Å»ö¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢Ã¦¤°¤Î¤ò¤ä¤á¤¿¤é»Å»ö¤¬Íè¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿Ã¦¤°¡Ä¡Ä¡£¤½¤Î·«¤êÊÖ¤·¤Ç¤·¤¿¡×
--¶âÁ¬Åª¤ÊÌÌ¤Ç¤Î¶ìÏ«¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡ÖÀµÄ¾¡¢¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥°úÂà¤ÎÄ¾¸å¤Ï´¶³Ð¤¬¶¸¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ÜÆ°¤âÀäÂÐ¤Ë¥¿¥¯¥·¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ¤¿¤·¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¿å¤â°ìÈÖÃÍÃÊ¤¬¹â¤¤¤â¤Î¤·¤«Çã¤ï¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£Éþ¤Ê¤ó¤«¤âÃÍÃÊ¤ò¸«¤º¤ËÁª¤ó¤¸¤ã¤¦¤è¤¦¤ÊÅ¬Åö¤ÊÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÅöÁ³¤Î¤è¤¦¤ËÃù¶â¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯À¸³è¤òÊÑ¤¨¤ëÅØÎÏ¤ò»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£·ë²Ì¡¢º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤ª¶â¤ÏÌµ¤¤¤Ê¤éÌµ¤¤¤Ç¤¤¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¡£Ëµ¤«¤é¸«¤ì¤ÐÉÏË³¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢ÉÏË³¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¼«³Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¢¡Ç¥¿±9¥ö·î¡¢¥¦¥¨¥¹¥È100Ñ¤Ç¤â¸½¾ì¤Ë½ÐÂ³¤±¤¿
--¤·¤¸¤ß¤µ¤ó¤Ï¡¢4ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤ªÊì¤µ¤ó¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ï¤¤¡£5Ç¯Á°¤Ë¼ø¤«¤êº§¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢1Ç¯¤¯¤é¤¤¤ÇÎ¥º§¡£º£¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Ç¤¹¡£Áê¼ê¤¬Æ¯¤«¤Ê¤¤¡¢°é»ù¤·¤Ê¤¤¡¢²È»ö¤â¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÃËÀ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤é¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£²¿¤â¤·¤Ê¤¤¿Í¤¬²È¤Ë¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç·ù¤À¤·¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
--Ç¥¿±Ãæ¤ÏÌò¼Ô¤Î»Å»ö¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö¤ªÊ¢¤Ý¤Ã¤³¤ê¤Ç¤â¸½¾ì¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£Ç¥¿±9¥ö·î¤Î¥¦¥¨¥¹¥È100cm¤Ç¡¢ÀïÂâ¥â¥Î¤Î°Ìò¤ò±é¤¸¤¿¤ê¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
--¤½¤ó¤ÊÎ×·î¤Þ¤Ç!? ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¡ÖÃ¦¤®¤Î¤¢¤ëºîÉÊ¤â¡¢¾åÈ¾¿È¤À¤±±Ç¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆÀÚ¤êÈ´¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎºîÉÊ¤Ï²þ¤á¤Æº£¸«¤ë¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È³¨Åª¤ËÌµÍý¤ä¤ê´¶¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¸«ÊÖ¤¹¤¿¤Ó¤Ë¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤¢¤Î»þ¤Ë»ä¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¡Ø¸½¾ì¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¤±¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡¢»£±Æ¤Î¸½¾ì¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
