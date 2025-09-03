「原宿カルチャーを壊すな」という批判も…Supreme“店員ものまね”芸人が語る「好きなものを武器にする方法」
ストリートファッションブランド「Supreme（シュプリーム）」のアイテムを水道・電気・ガスが止まっても収集し続ける男、お笑いコンビ・おミュータンツの宮戸フィルムさん。前編のインタビューでは、衝撃的な接客体験からSupremeにハマった経緯や、駆け出しの芸人でありながら高額アイテムを買い漁り、借金300万円を抱えるに至った実態に迫った。
後編では、正統派のネタ芸人を目指していた宮戸さんがSupremeの“店員ものまね”で人気を博すようになった経緯と、自身の愛するブランドをネタにすることの葛藤について聞いてみた。
◆投稿してからすぐにバイトを辞められた
--そもそもSupremeの店員ものまねをやるようになったきっかけは？
宮戸：コロナ禍のステイホームで、芸人が劇場に出られなくなって、自宅でヒゲを伸ばすのが流行っていたんです。先輩芸人「いぬ」の太田さんは体毛が濃くて、ヒゲを伸ばしたらマーベルのキャラクター「ウルヴァリン」みたいになって、SNSでちょっと注目を浴びました。僕も毛深いので目立ちたいと思って、イカつい感じにしようと、モヒカンにしてタトゥーシールを顔中に貼り、「ステイホーム」ってつぶやいたんです。
その投稿自体はあまり反応がなかったのですが、ふと自分の見た目がSupremeの店員っぽいなと思いまして……。ちょうどそのとき、Abemaで「家-1グランプリ」という自宅ネタ動画を募集する番組のエントリーがあることを思い出し、Supremeの店員ものまねをXに投稿しました。そしたら、昼飯を食べて戻ってくる間にリツイートといいねが大量につき、フォロワーも800人から2000人くらいに増えていたんです。バズった経験のある先輩や同期の芸人から「毎日やったほうがいい」とアドバイスをもらい、それから投稿をし続けるようになりました。
--その後の展開はいかがでしたか？
宮戸：Supremeの店員ものまねを投稿した2日後に、YouTubeでの毎日投稿をスタートしました。投稿する動画は毎回何万回も再生され、チャンネル登録者数も急上昇。動画投稿を始めてから1カ月も経たないうちに収益化が認められ、その瞬間からアルバイトをしなくても生活できるほどの収益が入るようになりました。
--こうなることを投稿のときは期待していましたか？
宮戸：SNSでものまねを投稿して知名度を獲得するのは、今では当たり前ですが、当時は僕の知る範囲ではほんの数人がバズっている程度で、やっている人は少なかったんです。だからその時は、Supremeの店員ものまねを投稿したことで生活が一変するなんて想像もしていませんでした。せいぜい投稿をきっかけに多少知名度が上がって、ネタが受けやすくなればいいかなと思う程度で、YouTubeだけで生計を立てられるようになるなんて微塵も考えてなかったです。
◆コンビを解散して「絶対売れてやる」という気持ちに
--芸人さんのなかには、ネタやコントで売れることにこだわる方もいると思います。Supremeの店員ものまねで売れようとすることに対してはどのような感覚だったんですか？
宮戸：当時はまだ芸人界に「YouTuberはサムイ」という空気感が残っていましたが、ちょうどその頃、キングコングの梶原さんやガーリィレコードさんが並行して、そのイメージを払拭してくれているところでした。「いっぱい食べてみました」みたいな動画ではなく、面白いものまねやトークといった芸人の延長線上にある芸でバズっていたから、YouTubeをやる芸人への抵抗感も緩和されていたんです。そういう状況下で、自分の好きな芸人から「めっちゃ面白い」と言ってもらえていたので、とくに抵抗もありませんでした。
--芸人活動という観点からみても、Supremeの店員ものまねをすることに違和感がなかったわけですね。
