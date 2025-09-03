スニーカーの最新トレンド「厚底vs薄底」で正反対に。より実用的なのはどっち？
こんにちは、シューフィッター佐藤靖青（旧・こまつ）です。靴の設計、リペア、フィッティングの経験と知識を生かし、革靴からスニーカーまで、知られざる靴のイロハをみなさまにお伝えしていこうと思います。
スニーカーのトレンドが、厚底と薄底の両極端に分かれています。ファッションとしてのスニーカーであれば、それは好き好きだと思いますが、歩く、走る、動くといった実際の行動を考えると、どちらがいいのでしょうか？
結論から書いてしまえば絶対的な正解はなく、その人によります。要はメリット、デメリットがはっきりしてるので、相性があります。今回は厚底シューズと薄底シューズのそれぞれの強みと、要注意点を解説します。
◆すでに痛みがあるなら厚底シューズ
男性であれば変形性膝関節症、いわゆる「ヒザ痛」が早い方であれば30代から、健康でも40代後半になると……まあ、おっさんになるとヒザは痛くなります。筆者も10代の時のケガから、今でも慢性的に左ヒザ痛に悩まされています。日常生活でイライラするようなら、迷わず厚底シューズを選んでください。どれか迷っているのなら、安定と実績のHOKA「クリフトン10」。幅もレギュラー、ワイド、エキストラワイドの3種類から選べるので、ほとんどの方にフィットします。
今や厚底はたいていのメーカーから販売されていますが、コスパで挙げるならこちら。ウルトラマラソンにも対応しているので、ヘビーに使用しても3〜4年は余裕で履けます。ナイキやアシックスなどの「いかにも運動靴」感もありません。クッションが効くのは当然として、底面積がかなり広いので、圧力も分散されます。同モデルは10代目ですが、全モデルと大幅にアップデートされたのが、カカトからアキレス腱周りの強化です。カカトのボリュームが小さい日本人にも最適で、アキレス腱もやさしく支えてくれるので履き心地はさながらハーフブーツ。ネンザしやすい方でもガンガン歩けます。
デメリットとしては、ふかふかに沈み込むので人によってはかえって疲れる方も。自転車のように、ある程度スピードを出して走ると安定するのですが、時間の余裕のない日常生活での「せかせか歩き」程度の中途半端なスピードでは筆者は疲れました。対策は簡単で、硬めのインソールに変えればOK。大型スポーツ店に置かれているZAMST（ザムスト）社の「フットクラフト・スタンダード」シリーズが抜群の相性です。
裸足で砂浜の上を歩き続けると、沈み込んで疲れます。しかし、そこに一枚の板をわたすとすたすた歩けるようになります。これと同じ理屈です。ソフトすぎるインソールは無意味でお金の無駄。硬いインソールを入れると足場がしっかりするので、早歩きや立ち仕事でも疲れません。HOKAだけではなく、どんなブランドのふかふか系厚底シューズでも応用可能です。
◆脚力アップなら薄底シューズ。誤解されがちな薄底カテゴリー
体力、脚力をつけたいなら、薄底です。誤解を避けるために書いておくと、ファッションスニーカーとしての薄底と、機能性スニーカーの薄底はまったく異なります。いわゆる「ロープロファイルシューズ」と呼ばれる、レトロスニーカーでは脚力も体力もそこまではつきません。アディダスのサンバや、プーマのスピードキャットなどが薄底のファッションシューズではなく、最新技術を駆使している米アルトラ社やゼロシューズ社、ナイキの「フリー」シリーズなどがいわゆる「ベアフット（裸足）シューズ」というカテゴリーです。似ていて完全に非なるものなので、分けて知ってください。機能性に特化したベアフットシューズは去年から爆発的に売れていて、人気モデルは最近では入荷即完売ということも。筆者が最近履いているのがチェコのSKINNERS社の「ムーンウォーカー」です。
