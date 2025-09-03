東北南部では、３日夜のはじめ頃にかけて、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒し、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。また、東北日本海側北部でも、３日夜遅くにかけて、土砂災害や河川の増水に注意してください。

【画像】今後の東北の天気

［気象概況］

前線が東北南部を南下しています。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいるため、東北南部では大気の状態が非常に不安定となっています。

このため、東北南部では、雷を伴った激しい雨が降り、大雨となる所があるでしょう。雨雲が予想以上に発達した場合には、警報級の大雨となる可能性があります。

［雨の予想］

３日に予想される１時間降水量は多い所で、

東北南部 ３０ミリ

３日１２時から４日１２時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

東北南部 ６０ミリ



［防災事項］

東北南部では、３日夜のはじめ頃にかけて、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒し、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうによる農作物や農業施設等への被害に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

また、東北日本海側北部では、これまでに降った雨により、地盤の緩んでいる所や増水している河川があります。３日夜遅くにかけて、土砂災害や河川の増水に注意してください。

■東北の天気

