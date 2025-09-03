テレビ朝日系「大下容子ワイド！スクランブル」（月〜金曜・午前１０時２５分）は３日、サントリーホールディングス（ＨＤ）が２日に新浪剛史会長が１日付で辞任したと発表したことを報じた。

新浪氏が購入したサプリメントが大麻由来の成分を含み、違法の疑いがあるとして福岡県警の捜査対象となったため。取締役や監査役の全員が一致して辞任を求める方針を確認し、新浪氏から「一身上の理由」とする辞任届を１日に受理した。

新浪氏は２０２３年４月から経済同友会代表幹事。政府の経済財政諮問会議の民間議員を長く務める。新浪氏自身は今回の辞任について「会長の仕事を続けられなくて残念」とのコメントを発表した。

ＭＣで同局の大下容子アナウンサーは「代表幹事を務める経済同友会の定例会見が今日ありまして新浪氏は出席するようです」と紹介。これにコメンテーターで出演の元衆院議員でタレントの杉村太蔵は「これ経済界、財界でのスキャンダルとしては過去最大級に近いんじゃないかなと思いますね」とひとこと。そして「僕なんかは新浪氏の発言とかはずっとチェックさせてもらって、勉強させてもらいました」「本当にショックでした」と残念そうだった。