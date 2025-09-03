宮崎宣子アナ、“密着”夫婦2ショット添え年下夫との“意外な”出会い明かす「結婚するとは思わなかったなー」
元日本テレビ所属で現フリーの宮崎宣子アナウンサー（45）が2日、自身のインスタグラムを更新。「私はベトナム人と国際結婚したのかと思われるほど、夫がベトナム顔をしており」と明かし、互いに顔を寄せ合った“密着”夫婦2ショットを公開した。
【写真】「素敵」年下夫との“密着”夫婦2ショット披露の宮崎宣子アナ
前日の投稿で、夫、長男（1）と家族3人で「バースデートリップに来ております」と伝えていた宮崎アナ。旅先は初めて訪れたというベトナムで、流れで夫の風貌について言及した。
また「考えて見れば、夫とは私が37歳の時にバースデートリップでLAに行った時に出会い、当時夫は26歳でした」（原文ママ）と、夫とは旅先で偶然出会ったこと、初対面時は11歳の年齢差があったことを告白。
「再開したのが5年前でしたが、結婚するとは思わなかったなー でも出会わなければ今の息子もいないわけで、人との出会いって本当に不思議です」（原文ママ）と感慨深げに振り返り、「夫であり、父親なんですが、一番は良き親友です 気の合う遊び仲間を得たような感じですかね」と自身が思うパートナーとの関係性について明かした。
コメント欄には、「素敵」との声が寄せられている。
宮崎アナは、大学卒業後の2002年4月に日本テレビに入社し、12年に退社。フリーに転身した。プライベートでは、11年に前夫と結婚し、14年に離婚。21年12月に再婚し、23年10月に第1子男児を出産した。
