やよい軒「地鶏まぶし定食」発売、徳島県産の阿波尾鶏を5通りの食べ方で楽しめる

定食レストラン「やよい軒」は9月2日、全国の360店舗で「〜徳島県産阿波尾鶏使用〜地鶏まぶし定食」を発売した。価格は税込1,090円。

徳島県産の阿波尾鶏を5通りの食べ方で楽しめる定食。鶏肉が2倍量の定食やテイクアウト用の弁当も取りそろえる。

〈販売ラインアップ(価格はすべて税込)〉

◆〜徳島県産阿波尾鶏使用〜地鶏まぶし定食(1,090円)

◆〜徳島県産阿波尾鶏使用〜【お肉2倍】地鶏まぶし定食(1,690円)

◆テイクアウト〜徳島県産阿波尾鶏使用〜地鶏まぶし だし付(1,020円)

やよい軒「〜徳島県産阿波尾鶏使用〜地鶏まぶし定食」

「〜徳島県産阿波尾鶏使用〜地鶏まぶし定食」は、徳島県産の阿波尾鶏を、甘めのたれを絡めて香ばしく焼き上げたメニュー。ひつまぶしのように、好みの食べ方で最後まで飽きずに楽しむことができる。

〈やよい軒 おすすめの食べ方〉

〈1〉まずはそのまま食べて、〈2〉次に追いだれをかけて、〈3〉薬味(わさび)で味変、〈4〉卵黄でまろやかに、〈5〉最後はだしでお茶漬けに――。

「やよい軒」ではご飯のおかわりは自由で、無料のだしサービスも提供している。シメのお茶漬けでは、この無料のだしに、漬物や七味唐辛子などを合わせることもできる。

持ち帰り用の弁当「テイクアウト〜徳島県産阿波尾鶏使用〜地鶏まぶし だし付」にも薬味とだしが付いており、自宅でもさまざまな味わいを楽しめる。

やよい軒「〜徳島県産阿波尾鶏使用〜【お肉2倍】地鶏まぶし定食」

やよい軒「テイクアウト〜徳島県産阿波尾鶏使用〜地鶏まぶし だし付」

■やよい軒(YAYOI KEN)公式サイト