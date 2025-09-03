TREASURE、カムバック記念ポップアップに1000人超が殺到！メンバーサプライズ訪問にファン熱狂

TREASUREが個性的なプロモーションでソウル・弘大（ホンデ）を盛り上げ、ファンと共に忘れられない“PARADISE”の時間を完成させた。

所属事務所YGエンターテインメントは、9月1日午後6時に公開されたTREASUREの3rdミニアルバム『LOVE PULSE』のリリースを記念し、ソウル・麻浦区（マポグ）の弘大入口駅周辺を中心に大規模なオフラインプロモーションを展開している。

規模を大幅に拡大した「TREASURE 3rd MINI ALBUM [LOVE PULSE] POP-UP STORE」への関心は熱く、会場には平日にもかかわらずウェイティング登録者だけで1000人以上が殺到した。“開店ダッシュ”を狙う行列ができるなど、世界中のファンが集まり大きな反響を呼んだ。

会場にはアルバムのコンセプトをそのまま再現した展示や未公開写真の公開、限定フォトブース、日替わりのメディアアート上映など多彩なプログラムが用意され、来場者の満足度を高めた。さらに、フォトゾーンや建物外壁の映像演出が見どころを増やし、一般客の足まで止めていた。

弘大文化の中心地「レッドロード」もTREASURE一色に染まり、お祭りのような熱気が続いた。タイトル曲『PARADISE』のMVに登場する大型オブジェが設置され、メッセージアートウォールなどの企画もファンを楽しませた。リリース日にはメンバーがサプライズで会場を訪れ、赤いハートの風船を直接配ってファンと温かい交流を深めた。

また、弘大入口駅周辺の主要スポットもTREASUREのビジュアルで一斉に装飾された。大画面ビジョンで映像が流れるなど、街の至るところでTREASUREの存在感を実感できる演出が展開されたことで、TREASURE MAKER（ファンダム名）にとって特別な思い出が刻まれ、カムバックの熱気はさらに高まっている。

TREASUREは9月1日に3rdミニアルバム『LOVE PULSE』でカムバックした。タイトル曲『PARADISE』は、軽快なブラスに爽やかなボーカルと洗練されたラップが重なり、胸が高鳴るようなときめきを届けると好評を得ている。本格的なカムバック活動を予告したTREASUREは10月のソウル・KSPO DOME公演を皮切りに、日本やアジア各地を巡るワールドツアー「2025-26 TREASURE TOUR [PULSE ON]」に乗り出す。

