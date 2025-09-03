韓国ドラマ「賢い医師生活」チョン・ギョンホの最新作『労務士ノ・ムジン』日本TV初放送へ 今夜「制作発表SP」＜あらすじ・キャスト＞
韓国俳優チョン・ギョンホ主演の最新連続ドラマ『労務士ノ・ムジン』が、5日より「KNTV／KNTV801」で放送スタートする。これに先立ち、『労務士ノ・ムジン』制作発表SPも、きょう3日深夜に放送。チョン・ギョンホ、ソル・イナ、チャ・ハギョン、イム・スルレ監督が、ドラマの見どころや裏話を語る。
【動画】日本TV初放送…幽霊の恨みを晴らす！『労務士ノ・ムジン』予告編
今作は、幽霊が見える労務士が、さまざまな労働問題に巻き込まれながら奮闘する姿を描くコミカル・ファンタジー。韓国MBCで5月から放送されたばかり。
チョン・ギョンホは、『刑務所のルールブック』『賢い医師生活』『イルタ・スキャンダル〜恋は特訓コースで〜』などで人気。最新作では、労働災害により死んだ幽霊たちの恨みを晴らすために孤軍奮闘する労務士ノ・ムジンにふんする。
心強いメンバーにも注目。ノ・ムジンの義妹であり熱い情熱を持つヒジュをソル・イナ、目立ちたがり屋の映像クリエーター・ギョヌをチャ・ハギョンが演じ、労働問題というシリアスなテーマを、ユニークな設定で楽しませる。
■『労務士ノ・ムジン』あらすじ
全財産を失い途方に暮れていたムジン（チョン・ギョンホ）は、必死の思いで労務士資格を取得し事務所を開業する。巧妙に労働法を悪用する悪徳社長たちをターゲットに稼ごう、という義妹のヒジュ（ソル・イナ）の提案を受け入れ、一風変わった映像クリエイターのギョヌ（チャ・ハギョン）と3人で行動することに。ムジンは調査するふりをして工場をチェックしていると、安全設備など皆無に等しい現場で、突然鉄骨がムジンに落下してくる。しかし、下敷きになる瞬間時が止まり、片手に労働基準法を携えた菩薩（タン・ジュンサン）が現れ、無念の死を遂げた労働者たちの恨みを晴らせば落下する鉄骨から命を救ってやる、という契約を持ち込んでくる。死を目前にしたムジンに選択肢はなく、わらにもすがる思いで承諾する。それから、幽霊が見えるようになり、ムジンの波乱万丈な日々がはじまる…。
脚本： キム・ボトン、ユ・スンヒ
演出：イム・スルレ（『私たちの生涯最高の瞬間』）、イ・ハンジュン
出演：チョン・ギョンホ、ソル・イナ、チャ・ハギョン、キョン・スジンほか
放送日：9月5日（金）スタート 毎週金曜午後8時〜10時30分 ※2話連続
再放送：毎週木曜 午前11時30分〜午後2時 ※2話連続
日本語字幕、全10話
■『労務士ノ・ムジン』制作発表SP
放送日：9月3日（水）深夜0時20分〜1時
再放送日：9月11日（木）午後10時15分〜10時45分
