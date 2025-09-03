◇MLB インター・リーグ オリオールズ 6-2 パドレス(日本時間3日、ペトコ・パーク）

パドレスのダルビッシュ有投手は中5日で先発登板し、5回途中まで投げて被安打6、与四死球4、4失点。今季5敗目を喫し、日米通算最多勝利記録を更新する207勝目とはなりませんでした。

この日は自慢の制球力が安定せず。初回にオリオールズ2番のジェレマイア・ジャクソン選手にソロホームランを浴びると、そこから2死球1四球。追加点は与えず最少失点にとどめたものの、この回だけで30球を要します。

3回には連続ヒットを許すなど2アウト1、3塁のピンチでエマヌエル・リベラ選手に2点タイムリーヒットを打たれ0対3に。5回、先頭のジャクソン選手を四球で出塁させたところで降板となりました。メジャー14年間でオリオールズを除く29球団から勝利を挙げてきたダルビッシュ投手でしたが、全球団勝利は次回以降にお預けとなりました。

またパドレスは7回に4番手で松井裕樹投手が登板。ストレートとスプリットで三者凡退に抑え、1回無失点のピッチングを見せました。