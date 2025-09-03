日本テレビ「有吉ゼミ」が１日、放送され、米ロサンゼルス在住の歌姫が登場。チャレンジグルメで超激辛に挑んだ。

２００７年に「シャナナ☆」が大ヒットしたＭＩＮＭＩ（５０）で、「祭」の文字が入った浴衣にツインお団子ヘアで登場した。

ＭＩＮＭＩは「湘南乃風」の若旦那との間に、長男（１７）、次男（１５）、長女（１３）を授かったが、２０１６年初めに離婚した。６年前に３人の子どもを連れ、米国移住。その後、娘と２人でＬＡ暮らしと伝えている。

今回の現場には、長女マカさんも同行。「子どもたちが頑張ってるから、ママも頑張ってる姿を見せたい」と汗だくで、見事、２１分超で完食した。インスタグラムでも「はぁー気が遠のくくらい辛かった 笑 見てくれた方ありがとう♡」と感謝。すでにＬＡに戻っている。

フォロワーからは「お嬢様の応援もチカラになりましたね」「完食 すごい！」「完食すごすぎです！」「完食 かっこよすぎ」「マカちゃんも応援してて素敵な親子だと思いました」などの声が。視聴者からもＳＮＳ上に「今もめちゃくちゃ可愛い」「変わらず可愛い」「超カワイイ」などの声があがっている。