子役の永尾柚乃（8）と室伏広治スポーツ庁長官（50）が3日、大阪・関西万博会場のEXPOメッセ「WASSE」で「Sports Future Lab〜スポーツがつくる未来〜」（8日まで）のオープニングセレモニーに登壇した。

同イベントはスポーツに関わる好事例や先端の技術を活用した新しい「する」「みる」「ささえる」のスポーツ体験ができるというもの。

2人は万博公式キャラクターのミャクミャクとともに、室伏氏考案の新聞紙エクササイズと紙風船エクササイズを体験した。

万博に初めて訪れたという永尾は「すごくうれしかった。来た瞬間、『うわ、万博だー』と感動しました。未来に来た感じでワクワクドキドキ、ワクドキでした」。室伏氏の印象について「すごく優しいし、カッコいい」と笑顔を見せた。

エクササイズの内容に「100点満点で1万点です」と胸を張ると、室伏氏も「明るくて前向き。何にでもチャレンジする姿勢はすばらしい。1万点です」と目尻を下げた。

室伏氏は「楽しんでやれることが大切。スポーツやエクササイズを通して楽しんで、人生がより豊かになっていくように長い目で取り組むのが大事」とスポーツの楽しさを訴えていた。