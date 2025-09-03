【メディヒール】日本限定「30枚マスク」第6弾＆ラッピングセラムマスクが新登場♪

韓国で14年連続売上No.1*²を誇る人気ダーマコスメ「メディヒール」から、日本限定「30枚マスク」シリーズの第6弾が登場！新作『PDRNリフティングマスク』と環境に配慮した『詰め替えリフィル』、さらに濃密美容成分を凝縮した『ラッピングセラムマスク』がラインナップ。2025年8月31日からQoo10メガ割にて先行販売され、注目の新アイテムをお得に手に入れるチャンスです♡

PDRNリフティングマスク＆リフィル

「30枚マスク」シリーズから待望の新作『PDRNリフティングマスク』（30枚／2,640円税込）が新登場。

ローズ由来PDRN*³を配合し、毛穴やハリ不足にアプローチして引き締まった肌へ導きます。

あわせて、環境にやさしい『詰め替えリフィル』（30枚／1,980円税込）も登場。中身を交換するだけでプラスチック使用量を削減しながら、毎日の1枚習慣を続けられるのが嬉しいポイントです♪

セラム成分を凝縮！ラッピングセラムマスク

マデカッソシド

くすみ*⁵ケア＆水分バリアサポート

ティーツリー

肌荒れ予防＆皮脂バランス調整

ビタミンC

透明感とツヤを叶えるブライトニング

コラーゲン

ハリ・弾力をサポート

ヒアルロン酸

乾燥対策＆うるおいキープ

8月31日からは『ラッピングセラムマスク』（10枚／3,740円税込）もラインナップ。セラム級の美容成分をたっぷり配合した高密着シートで、肌悩みに合わせて選べる5種が揃います。

毎日の集中ケアに取り入れることで、季節の変わり目にも頼れる存在に。

Qoo10メガ割でお得にGET

8月31日～9月12日まで開催されるQoo10メガ割では、最大55％*¹OFFのお得なセットが登場。

マデカッソシドやPDRNラインを中心に、30枚マスク・リフィル・トナーパッド・エッセンシャルマスクを組み合わせた4種類のセットを展開。

さらに購入特典として、エッセンシャルマスクやクレンジングなどのプレゼントも付く豪華仕様。敏感肌ケアから毛穴ケアまで、欲しいアイテムをまとめて手に入れる絶好のチャンスです♡

*1 一部商品に限り。割引率は商品により異なります。

*2 韓国オリーブヤング マスクパック累積販売数量 第1位（2011年～2024年、自社調べ）

*3 DNA-Na（保湿成分）

*5 乾燥による

毎日のマスク習慣で理想の素肌へ

メディヒールから登場する「30枚マスク」第6弾とラッピングセラムマスクは、忙しい毎日でも簡単に続けられる集中ケアアイテム。

環境に配慮したリフィルや、悩みに合わせて選べる5種のセラムマスクで、365日の肌をすこやかに整えます。

Qoo10メガ割でお得にゲットして、ハリ・透明感・うるおいに満ちた理想の素肌を手に入れてみませんか？