女優中条あやみ（28）が3日、大阪市のユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）の新アトラクション「18番地の魔女〜感情と戯れる魔女の館〜」のオープニングセレモニーに出席した。

4日から順次開催する「ハロウィーン・イベント2025」の1つとして、USJと中条がミューズを務める「KATE」が初共創したアトラクション。

中条は黒のドレスに黒のリボンという“魔女コーデ”で登場。大阪出身ということで、USJには「年パスを持っていましたし、多いときは週5で来てました。学生の時は放課後、来てました」。

ハロウィーンイベントにも毎年来ており、「ホラーナイトを経験しないと、年が越せないと思って。USJのホラーナイトってゾンビがリアルで怖いので、でも、それが楽しいという感覚があって、ドキドキしながら自らゾンビの方に向かって溶け込んでました。感情を開放できる時間だったなと思うし、テストに追われる日々だったので、いいストレス発散でした」と懐かしんだ。

アトラクションも先行体験。鏡だらけの部屋で感情をつかさどる4人の魔女に、喜怒哀楽の感情をさらけ出す体験をし、「新しい感覚でした。魔女の心眼によると、私は楽しいの感情が多めだったので、怒ったり悲しんだりっていう感情は少ないとジャッジされてしまいました。それをメークで体験できると教えてもらいました」

学生時代にこのアトラクションがあったら、と悔しがりながら、「メークに初めて挑戦するときに、すごく勇気がいった。このブースだからこそ、挑戦してみようと思える体験がある。ハロウィーンという世界観も存分に楽しめる。ぜひ、新しいメークと感情に出会っていただいて、USJを楽しんでもらえたら」とアピールしていた。