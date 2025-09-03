ºØÆ£Í¤¼ù»á¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡ÉÄ¶ÂçÊª¡É¤¬¡Ö²¶¤â¥Ï¥ó¥«¥Á²¦»Ò¤À¤Ã¤¿¤«¤â¡×
¸µÆüËÜ¥Ï¥àÅê¼ê¤Ç¼Â¶È²È¤ÎºØÆ£Í¤¼ù»á¡Ê37¡Ë¤¬3Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°11»þ50Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¡È¥Ï¥ó¥«¥Á²¦»Ò¡É¤È¤·¤Æ°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¡Ê¤Õ¤¦¤Ó¡Ë¤·¤¿¤¬¡¢¥¤¥Á¥í¡¼»á¤Ë¡É¸µÁÄ¥Ï¥ó¥«¥Á²¦»Ò¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
MC¥Ï¥é¥¤¥Á´ä°æÍ¦µ¤¤¬¡ÖÌîµåÉô¤ÎÀèÇÚ¤«¤é¡È¥Ï¥ó¥«¥Á²¦»Ò¡É¥Í¥¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤«¤é¤«¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡¢¤Ã¤Ý¤¤¡×¤ÈÌä¤¦¤È¡¢ºØÆ£»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¡¢¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¥¹¤±¤É¡×¤È¤Ü¤½¤êÏ³¤é¤·¤Æ¤«¤é¡¢¥¤¥Á¥í¡¼»á¤È¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
ºØÆ£»á¤Ï¡Ö¤¢¤Î¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¤È¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤È¤¤Ë¡ØËÍ¤â¤Í¡¢¥Ï¥ó¥É¥¿¥ª¥ëÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¡Ù¤È¡£¤À¤«¤é¡Ø²¶¤â¥Ï¥ó¥«¥Á²¦»Ò¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
MC¥Ï¥é¥¤¥Áß·ÉôÍ¤¤¬¡Ö¤¨¤Ã¡¢¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¤¬¡©¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¡£ºØÆ£»á¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´¶·ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£