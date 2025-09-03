¡Ö¥³¥ó¤Á¤ã¤ó¡¢Áé¤»²á¤®¤ä¤í¡Ä¡×ÂçÉÂ¸øÉ½¤Ç³èÆ°µÙ»ß¤â¡Ä¥Ð¥Ö¥ë¥¬¥à¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥ºàºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¤¹¤«¡×¡¡Å°»Ò¤ÎÉô²°¤Ë¡Ö¿ô½½Ç¯¤Ö¤ê½Ð±é¡×¤¬ÏÃÂê
2¿ÍÊÂ¤ó¤Çà¿ô½½Ç¯¤Ö¤ê½Ð±éá
¡¡2023Ç¯Æý¤¬¤ó¤ò¸øÉ½¤·°ì»þ³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢²»³Ú¥Ç¥å¥ª¡Ö¥Ð¥Ö¥ë¥¬¥à¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡×¤Î¥Ö¥é¥¶¡¼¡¦¥³¡¼¥ó¤¬¥Ö¥é¥¶¡¼¡¦¥È¥à¤È¤È¤â¤ËTVÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¡£¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù ¤Ë½Ð±é¤·¤Þ¤¹¡ª¤Ê¤ó¤È¡Ä¿ô½½Ç¯¤Ö¤ê¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢2Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Ø¤Î½Ð±é¤òÊó¹ð¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¥³¥ó¤Á¤ã¤ó¡¢Áé¤»²á¤®¤ä¤í¡£¹ñÌÀ¤µ¤ó¤È¤³µï¤¿¤È¤¡¢¥ä¥ó¥ä¥ó¤È¤«¤Ç´°Á´¤Ë¥Ç¥Ö¥¥ã¥é¤Ç¡¢¥ª¥Á¤ä¤Ã¤¿¤ä¤ó¤«¤¤¤µ¡×¡Ö¥¢¥Õ¥í¥Ç¥«¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¤¹¤« ÈÖÁÈÍ½Ìó¤·¤È¤«¤Ê¤¤¤È¡×¡Ö´Ñ¤Æ¤ë¤è¡Á¡£¤Î¤Ã¤±¤«¤éÅ°»Ò¤µ¤ó¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ßÆþ¤ì¤Æ¤Æ¾Ð¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£