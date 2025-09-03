¡Ö¤ß¤¤¤Ä¤±¤¿!¡×¾®6¤Ë¤Ê¤Ã¤¿à4ÂåÌÜ¥¹¥¤¤Á¤ã¤óá¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤É¤ó¤É¤óÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¡Ä¡×¡Ö°ì½ÖÊÌ¿Í¤«¤È¡×¡Ö¤¹¤´¤¯¤ª»Ð¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×
¡Ö¤¹¤´¤¯¤ª»Ð¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×²ÆµÙ¤ß¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê
¡¡NHK¤Î¶µ°éÈÖÁÈ¡Ö¤ß¤¤¤Ä¤±¤¿!¡×¤Ç4ÂåÌÜ¤Î¥¹¥¤¤Á¤ã¤ó¤òÌ³¤á¤¿¡¢»ÒÌò¤ÎÁýÅÄÍüº»(11)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸ø³«¤·¤¿²ÆµÙ¤ß¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬¤¢¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö²ÆµÙ¤ß¤Î»×¤¤½Ð¡£¼Ì¿¿¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡Á¡ªWow¡ª¤ê¤µ¤¤Á¤Ï¡¢¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤³¤ª½Ð¤«¤±¤·¤¿¤ê³Ú¤·¤¯²á¤´¤·¤Æ¤ë¤è¡£¤ß¤ó¤Ê¤Î»×¤¤½Ð¤â¶µ¤¨¤Æ¤Í¡£¤ªÊÖ»ö¤Ç¤¤Ê¤¤¤±¤É¤Á¤ã¤ó¤ÈÆÉ¤ó¤Ç¤ë¤è♡¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¥¢¥Ã¥×¤ÇÈù¾Ð¤à»Ñ¤ä¡¢Ç¤È¥½¥Õ¥¡¡¼¤Ç¿²¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ê¤É¡¢µ®½Å¤Ê¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ô¸ø³«¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÈ±¿¤Ó¤Æ¤ë¤·¡¢Ç¤Á¤ã¤ó»ô¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¡Ö¤É¤ó¤É¤ó¤ª»Ð¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤±¤É¤ªÃãÌÜ¤µ·òºß¤Î¤ê¤µ¤¤ÁÂç¹¥¤¤À¤è¡×¡Ö¤ê¤µ¤¤Á6Ç¯À¸¤Û¤ó¤Þ¤Ë¡©¡ª¤Ê¤ó¤Æ¤³¤Ã¤¿¡ª¤½¤ê¤ã»Ò¶¡¤é¤âÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¤ï¡Ä¡×¡Ö¤¹¤´¤¯¤ª»Ð¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ë»Ñ¸«¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¹¬¤»¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÁýÅÄ¤Ï5ºÐ¤À¤Ã¤¿2019Ç¯¤«¤é4ÂåÌÜ¥¹¥¤¤Á¤ã¤ó¤òÌ³¤á¡¢24Ç¯¤ËÂ´¶È¤¹¤ë¤Þ¤Ç³èÌö¤·¤¿¡£