EURO2024全勝優勝のスペインがいよいよW杯欧州予選へ。ブルガリア、トルコとのアウェー連戦に臨むメンバーの顔ぶれは？
来年の北中米ワールドカップに向け、いよいよヨーロッパ予選に臨むスペイン代表。８月29日に発表されたメンバー26人のうち、８月30日にMFのガビ（バルセロナ）が、９月１日には同じくMFのファビアン・ルイス（パリ・サンジェルマン）が負傷離脱。代わりにMFのアレイシ・ガルシア（レバークーゼン）が追加招集された。
グループEに組み込まれたスペインは、トルコ、ジョージア、ブルガリアと出場権を争う。11月までの“短期決戦”でグループ１位になれば本大会へ。“２位以下”の場合、スペインはプレーオフに回る。今予選にはUEFAネーションズリーグ枠があって、24-25シーズンの同大会でベスト４（ポルトガル、スペイン、フランス、ドイツ）のチームはすでにプレーオフ進出が保証されているため、たとえグループリーグで３位以下になっても次ラウンドに進めるのだ。
そんなスペインは現地時間９月４日にアウェーでブルガリアと、同７日にこれまた敵地でトルコと戦う。ルイス・デ・ラ・フエンテ監督の下、このアウェー２連戦に臨むメンバーは以下のとおりだ。
【GK】
ウナイ・シモン（アスレティック・ビルバオ）
ダビド・ラヤ（アーセナル＝イングランド）
アレックス・レミロ（レアル・ソシエダ）
【DF】
ロビン・ル・ノルマン（アトレティコ・マドリー）
ダニエル・ビビアン（アスレティック・ビルバオ）
ダニエル・カルバハル（レアル・マドリー）
ディーン・ハイセン（レアル・マドリー）
パウ・クバルシ（バルセロナ）
ペドロ・ポロ（トットナム＝イングランド）
マルク・ククレジャ（チェルシー＝イングランド）
アレハンドロ・グリマルド（レバークーゼン＝ドイツ）
【MF】
ペドリ（バルセロナ）
フェルミン・ロペス（バルセロナ）
アレイシ・ガルシア（レバークーゼン＝ドイツ）
マルティン・スビメンディ（アーセナル＝イングランド）
ミケル・メリーノ（アーセナル＝イングランド）
ロドリ（マンチェスター・シティ＝イングランド）
【FW】
アルバロ・モラタ（コモ＝イタリア）
ヘスス・ロドリゲス（コモ＝イタリア）
ラミネ・ヤマル（バルセロナ）
ダニ・オルモ（バルセロナ）
フェラン・トーレス（バルセロナ）
ミケル・オジャルサバル（レアル・ソシエダ）
ニコ・ウィリアムス（アスレティック・ビルバオ）
ジェレミ・ピノ（ビジャレアル）
長期離脱していたカルバハルとロドリらが復帰し、ヘスス・ロドリゲスが初招集された。EURO2024で全勝優勝を果たしたスペインは今予選でも圧倒的な強さを見せるのか。実力者揃いのトルコとのアウェーゲームは注目を集めそうだ。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
