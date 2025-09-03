兵庫県川西市で8月21日に発生した重傷ひき逃げ事件　トラック運転手の男（44）を逮捕　容疑を否認　自転車と追い抜きざまに接触か

兵庫県川西市で８月２１日深夜に発生した重傷ひき逃げ事件で、福井県のトラック運転手の男（４４）が逮捕されました。



追い抜きざまに自転車と接触し転倒させ、運転していた男性に重傷を負わせた疑いです。



過失運転致傷と道路交通法違反（ひき逃げ）の疑いで逮捕されたのは、福井県敦賀市のトラック運転手・西浦賢二容疑者（４４）です。



警察によると西浦容疑者は、８月２１日の深夜、川西市久代１丁目の国道１７６号で大型トラックを運転していた際、会社員の男性（５７）が運転する自転車と追い抜きざまに接触。自転車を転倒させて男性に重傷を負わせたものの、そのまま逃走した疑いが持たれています。





男性は、右ひじの骨を折るなどしました。付近の防犯カメラの映像や、現場を通過した車のドライブレコーダーの映像などから西浦容疑者が運転していたトラックが捜査線に浮上。大型トラックの接触痕と自転車の接触痕も合致しているということです。取り調べに対し西浦容疑者は、「当日にトラックを運転していたことは認めますが、交通事故は起こしていませんし、現場道路を走行していません」と容疑を否認しています。