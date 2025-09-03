ÁÐ»ÒÇ¥¿±Ãæ¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¡¡¤Þ¤ó´Ý¤ª¤Ê¤«¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¡ÖÂÛÆ°¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÂçÊÑ¤µ¤¹¤é³Ú¤·¤á¤Æ¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡×
¡¡ÁÐ»Ò¤òÇ¥¿±Ãæ¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÃæÀîæÆ»Ò¤¬3Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢Âç¤¤Ê¤ª¤Ê¤«¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÁÐ»Ò¤ªÊ¢´Ñ»¡Æüµ¡×¤Èµ¤·¡¢¡Ö¤â¤¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤¤¤¯¤Î¤â¹µ¤¨¤Æ¤ÊÀäÂÐ°ÂÀÅ¤À¤«¤é¡¡°ÂÀÅ¤Ë¥¢¥Ë¥á¤ß¤Æ¤Þ¤¹¡¡¤Þ¤ó¤Þ¤ë¤ªÊ¢¡¢ÁÐ»Ò¤¬¤ó¤Ð¤ì¡Á¡×¤È¤Þ¤ó´Ý¤ÊÂç¤¤Ê¤ª¤Ê¤«¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¤ªÉ÷Ï¤¤¬½ÅÏ«Æ¯¤À¤Ã¤¿¤ê¤µ¤é¤Ê¤ëºÙ¤«¤¤¥È¥é¥Ö¥ë¡¡ÂÎÀª¤Ä¤é¤¤¤·ÂçÊÑ¤À¤±¤É¡¡ÂÛÆ°¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÂçÊÑ¤µ¤¹¤é³Ú¤·¤á¤Æ¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡¡¤¬¤ó¤Ð¤í¤¦¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤ª¤È¤¦¤µ¤ó¤«¤é¡¡Íß¤·¤«¤Ã¤¿¥Ô¥¸¥ç¥ó¤ÎÅÅÆ°ºñÆýµ¡¤¬¤È¤É¤¤Þ¤·¤¿¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´ò¤·¤¤¡ª¡ª¼êÆ°¤Î¤â¤¢¤ë¤±¤ÉÁÐ»Ò¤À¤ÈÅÅÆ°¤Û¤·¤¤¤Ê¤¡¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é´¶Æ°¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª¤ï¡¼¡¼¤¤¡×¤È´î¤Ó¡£¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¤¿¤á¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤È¡¡¤¤¤è¤¤¤è¤Ê¤ó¤À¤Ê¤¡¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¢¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤è¤ÊÊØÍø¥¢¥¤¥Æ¥à¡¡¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹°ú¤Â³¤¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡ÃæÀî¤Ï2023Ç¯4·î¤ËÆ±Ç¯Âå¤ÎÃËÀ²ñ¼Ò°÷¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£º£Ç¯5·î5Æü¤ËÇ¥¿±¤òÈ¯É½¡£8·î¤ËÆþ¤ê¡¢»Ò¶¡¤¬ÁÐ»Ò¤Ç¤¢¤ê¡¢ÀÊÌ¤â2¿Í¤È¤âÃË¤Î»Ò¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¡£¤Þ¤¿¡¢½Ð»º¤Ï·×²èÄë²¦ÀÚ³«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¡£º£·î2Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¸¡¿Ç¡Öº¸¤Î»Ò¤ÏµÕ»Ò¡×¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£