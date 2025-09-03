¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ç¼Í»¦ ÆüËÜ¿Í2¿Í¤Î°äÂÎ¤¬µ¢¹ñ¡¡ÅÔÆâ¤Î·Ù»¡½ð¤Ç»ÊË¡²òË¶¤Ø¡¡¡ÈÊ£¿ô¤ÎÆüËÜ¿Í´ØÍ¿¡É¤È¤ß¤Æ¼óËÅ¼ÔÆÃÄê¤ò¿Ê¤á¤ë¡¡·Ù»ëÄ£
¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ç½Æ·â¤µ¤ì»àË´¤·¤¿ÆüËÜ¿Í2¿Í¤Î°äÂÎ¤¬µ¢¹ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¡¢·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ë»ÊË¡²òË¶¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î»ö·ï¤ÏÀè·î15Æü¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¼óÅÔ¥Þ¥Ë¥é¤ÎÈË²Ú³¹¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤âÅìµþÅÔÆâ¤Ë½»¤àº´Ä»½¨ÌÀ¤µ¤ó¡Ê53¡Ë¤ÈÃæ»³¹¸±ä¤µ¤ó¡Ê41¡Ë¤¬¥¿¥¯¥·¡¼¤ò¹ß¤ê¤¿Ä¾¸å¤Ë½Æ¤Ç·â¤¿¤ì»àË´¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Öº´Ä»¤µ¤ó¤ÈÃæ»³¤µ¤ó¤Î°äÂÎ¤¬º£¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¤ËÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡×
2¿Í¤ò¾è¤»¤¿Èô¹Ôµ¡¤Ï¸á¸å1»þ¤´¤í¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¤ËÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£°äÂÎ¤ÏÅÔÆâ¤Î·Ù»¡½ð¤Ë°ÜÁ÷¤µ¤ì¡¢º£¸å¡¢¸¡»à¤ä»ÊË¡²òË¶¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î»ö·ï¤Ç¼Â¹ÔÌò¤È¤·¤ÆÁÊÄÉ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¿Í¤ÎÃË2¿Í¤Ï¡ÖÊÌ¤ÎÆüËÜ¿Í¤«¤é»¦³²¤ò°ÍÍê¤µ¤ì¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤ÏÊ£¿ô¤ÎÆüËÜ¿Í¤¬´ØÍ¿¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÅö¶É¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ¼óËÅ¼Ô¤ÎÆÃÄê¤Ë¸þ¤±¤¿ÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£