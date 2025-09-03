俳優の杉浦太陽が３日、水曜コメンテーター（午前）を務めるＴＢＳ系情報番組「ひるおび」（月〜金曜、午前１０時２５分）に生出演した。

杉浦は８月６日の同番組を最後に妻で元「モーニング娘。」辻希美の第５子出産に伴い育休に入っていた。８月３１日にＳＮＳを更新し、育休を終えることを報告していた。

杉浦と辻は２００７年に結婚。同年１１月に長女・希空（のあ）さん、１０年１２月に長男・青空（せいあ）くん、１３年３月に次男・昊空（そら）くん、１８年１２月に三男・幸空（こあ）くん、今年８月に次女・夢空（ゆめあ）さんが誕生している。

ＭＣでタレントの恵俊彰から「杉浦さんお帰りなさい」と紹介された杉浦は「出産も家族全員で立ち会えた。今、リズムをつかみながら、先ほどまで授乳タイムでした」とコメントし「リビングに赤ちゃんがいるだけで光っている感じがします」とほほ笑んだ。

さらに恵から「３週間じゃ足りないでしょ？育休は」と聞かれ「足りないですし、すっごい忙しかったです。夏休みの宿題とか。ウチ受験生もいるんで、学校説明会行ったりとか、妻の産後ケアもあるので…いろいろドタバタしました」と明かし「今日からは両立しなきゃいけない。がんばります」とコメントしていた。