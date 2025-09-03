9月3日、俳優の清水尋也容疑者（26）が麻薬取締法違反の疑いで警視庁に逮捕された。

警視庁によると清水容疑者は7月、東京・杉並区の自宅で大麻の成分を含む植物片を所持した疑いが持たれている。警視庁が3日午前4時過ぎ、自宅を捜索したところ、テーブルの上に乾燥大麻のような植物片が置いてあったほか、巻紙なども見つかっており、清水容疑者は「大麻を持っていたことは間違いありません」と容疑を認めているという。

「’12年に映画『震動』でデビューを果たした清水容疑者は’18年にドラマ『anone』（日本テレビ系）で第11回『コンフィデンスアワード・ドラマ賞』新人賞を受賞。’19年には『第11回TAMA映画賞』で最優秀新進男優賞を受賞し、以降も映画『東京リベンジャーズ』シリーズや’24年のドラマ『海に眠るダイヤモンド』（TBS系）など数々の話題作に出演。現在放送中のドラマ『19番目のカルテ』（TBS系）では主要キャラを演じており、ドラマファンに動揺が走っています」（芸能関係者）

さまざまな映像作品に出演している清水容疑者の逮捕に衝撃が広がるなか、人気バンド・King Gnuのファンからも悲鳴が――。というのも、’19年5月にYouTubeで公開されたKing Gnuの楽曲『The hole』のMVに清水容疑者が出演しているためだ。

「このMVはストーリー仕立てになっており、男女の恋模様が走馬灯のように描かれています。美しい映像はもちろんのこと、主演を務める清水容疑者の演技が秀逸と言われており、『5分で1本の映画を観ているよう』と讃えられることも。現在4310万回もの再生回数を記録している人気の高いMVですが、清水容疑者の逮捕によって非公開とされてしまうのではとファンが危惧しています」（音楽関係者）

上記動画のコメント欄にはこんな声が書き込まれている。

《消える前に観にきました》

《大好きなMVお願いだから消さないで！》

《辛い時にこのMV・曲にすごく救われてきた一人です。どうか消さないで、非公開にしないで、このままにしていただけたら嬉しいです》

《どうか消さないでください。お願いします》