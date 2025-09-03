ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 北京で中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利80周年記念大会 北京で中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利80周年記念大会 北京で中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利80周年記念大会 2025年9月3日 15時26分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ３日、観閲を受ける空挺突撃方隊。（北京＝新華社記者／熊蒅） 【新華社北京9月3日】中国・北京で3日、中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利80周年記念大会が盛大に開かれた。３日、観閲を受ける練習機編隊。（北京＝新華社記者／林莘）３日、観閲を受ける武装警察部隊の方隊。（北京＝新華社記者／黄宗治）３日、記念大会の会場で放たれた風船。（北京＝新華社記者／袪彦）３日、記念大会の会場で放たれた風船とハト。（北京＝新華社記者／張端）３日、観閲を受ける電子対抗方隊。（北京＝新華社記者／陳誠）３日、観閲を受ける後方支援方隊。（北京＝新華社記者／陳誠）３日、観閲を受ける軍事宇宙部隊の方隊。（北京＝新華社記者／黄宗治）３日、観閲を受ける地上突撃方隊。（北京＝新華社記者／李尕）３日、観閲を受ける陸軍方隊。（北京＝新華社記者／陳斌）３日、観閲を受ける艦載防空兵器の方隊。（北京＝新華社記者／陳誠）３日、観閲を受ける空中無人作戦機の方隊。（北京＝新華社記者／陳誠）３日、観閲を受ける空中無人作戦機の方隊。（北京＝新華社記者／陳誠）３日、観閲を受ける核ミサイルの第２方隊。（北京＝新華社記者／陳誠）３日、観閲を受けるロケット軍の方隊。（北京＝新華社記者／張竜）３日、観閲を受ける海上無人作戦方隊。（北京＝新華社記者／陳誠）３日、観閲を受ける空中無人作戦方隊。（北京＝新華社記者／金立旺）３日、観閲を受ける装備方隊。（北京＝新華社記者／張晨霖）３日、観閲を受ける予備役部隊の方隊。（北京＝新華社記者／金立旺）３日、行進する戦旗方隊。（北京＝新華社記者／張晨霖） リンクをコピーする みんなの感想は？