これからの予定【経済指標】
【トルコ】
消費者物価指数（8月）16:00
予想 1.65% 前回 2.06%（前月比)
予想 32.5% 前回 33.52%（前年比)
生産者物価指数（8月）16:00
予想 N/A 前回 1.73%（前月比)
予想 N/A 前回 24.19%（前年比)
【ユーロ圏】
フランス非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（8月）16:50
予想 49.7 前回 49.7
ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（8月）16:55
予想 50.1 前回 50.1
ユーロ圏非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（8月）17:00
予想 50.7 前回 50.7
ユーロ圏生産者物価指数（PPI）（7月）18:00
予想 0.1% 前回 0.8%（前月比)
予想 -0.2% 前回 0.6%（前年比)
【英国】
非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（8月）17:30
予想 53.6 前回 53.6
【南アフリカ】
BER企業信頼感指数（2025年 第3四半期）19:00
予想 N/A 前回 40.0
【米国】
MBA住宅ローン申請指数（08/23 - 08/29）20:00
予想 N/A 前回 -0.5%（前週比)
JOLTS求人件数（7月）23:00
予想 737.0万人 前回 743.7万人
製造業新規受注（7月）23:00
予想 -1.6% 前回 -4.8%（前月比)
耐久財受注（確報値）（7月）23:00
予想 -2.8% 前回 -2.8%（前月比)
予想 1.1% 前回 1.1%（輸送除くコア・前月比)
【ブラジル】
鉱工業生産指数（7月）21:00
予想 N/A 前回 -1.3%（前年比)
【カナダ】
労働生産性（2025年 第2四半期）21:30
予想 N/A 前回 0.2%（前期比)
※予定は変更されることがあります。
