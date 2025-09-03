【トルコ】
消費者物価指数（8月）16:00
予想　1.65%　前回　2.06%（前月比)
予想　32.5%　前回　33.52%（前年比)

生産者物価指数（8月）16:00
予想　N/A　前回　1.73%（前月比)
予想　N/A　前回　24.19%（前年比)

【ユーロ圏】
フランス非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（8月）16:50
予想　49.7 　前回　49.7

ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（8月）16:55
予想　50.1　前回　50.1

ユーロ圏非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（8月）17:00
予想　50.7　前回　50.7

ユーロ圏生産者物価指数（PPI）（7月）18:00
予想　0.1%　前回　0.8%（前月比)　
予想　-0.2%　前回　0.6%（前年比)

【英国】
非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（8月）17:30
予想　53.6　前回　53.6

【南アフリカ】
BER企業信頼感指数（2025年 第3四半期）19:00
予想　N/A　前回　40.0

【米国】
MBA住宅ローン申請指数（08/23 - 08/29）20:00
予想　N/A　前回　-0.5%（前週比)

JOLTS求人件数（7月）23:00
予想　737.0万人　前回　743.7万人

製造業新規受注（7月）23:00
予想　-1.6%　前回　-4.8%（前月比)

耐久財受注（確報値）（7月）23:00
予想　-2.8%　前回　-2.8%（前月比)
予想　1.1%　前回　1.1%（輸送除くコア・前月比)

【ブラジル】
鉱工業生産指数（7月）21:00
予想　N/A　前回　-1.3%（前年比)

【カナダ】
労働生産性（2025年 第2四半期）21:30
予想　N/A　前回　0.2%（前期比)

※予定は変更されることがあります。