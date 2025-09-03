これからの予定【発言・イベント】
16:30 ラガルドECB総裁、欧州システミックリスク理事会（ESRB）会議出席
17:00 ブロック豪中銀総裁、イベント講演
17:15 ブリーデン英中銀副総裁、イベント講演
22:00 ムサレム・セントルイス連銀総裁、経済および金融政策について講演（質疑応答あり）
22:15 ベイリー英中銀総裁、ロンバルデッリ副総裁、テイラー委員、グリーン委員、財政委員会出席
4日
3:00 米地区連銀経済報告（ベージュブック）
米自動車販売（8月）
東方経済フォーラム（ロシア、6日まで）
ゴールドマンサックス年次グローバル小売会議（NY、4日まで）ロウズやメイシーズ、カナダグース出席
ゴールドマンサックス主催アジアリーダーズ会議（香港、5日まで）
※予定は変更されることがあります。
