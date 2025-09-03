テクニカルポイント 豪ドル/ドル、方向性見えず、一目均衡表の雲付近に停滞 テクニカルポイント 豪ドル/ドル、方向性見えず、一目均衡表の雲付近に停滞

テクニカルポイント 豪ドル/ドル、方向性見えず、一目均衡表の雲付近に停滞



0.6570 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

0.6570 エンベロープ1%上限（10日間）

0.6526 一目均衡表・雲（上限）

0.6509 現値

0.6505 10日移動平均

0.6503 21日移動平均

0.6499 一目均衡表・雲（下限）

0.6492 一目均衡表・基準線

0.6488 一目均衡表・転換線

0.6483 100日移動平均

0.6440 エンベロープ1%下限（10日間）

0.6436 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

0.6384 200日移動平均



豪ドル/ドルは８月中旬以降、方向性の見えない保ち合い相場が続いている。値位置としては横ばい推移の一目均衡表の雲（０．６４９９－０．６５２６）を挟む水準で推移している。１０＋２１日線もこの水準に包含されている。いずれも傾きはほとんど水平になっている。ＲＳＩ（１４日）は５１．１と、中立状態を示している。当面は０．６４－０．６６の大枠内での取引が継続する公算が高い。

