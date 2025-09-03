大人は卑怯（ひきょう）だ――。

かつて満州（現中国東北部）に、両親と妹３人とともに渡った当時１３歳の湯川（旧姓・伊藤）一子さん（９３）（京都府宇治市）は、今でもそう思う。日本の降伏が伝わった後も、残された子どもだけで満州を生き延びることを余儀なくされた。戦争が生み出す人間の残酷さが脳裏に焼き付いている。（岩崎祐也）

下京区に住んでいた湯川さんは、伊藤家の長女だった。京都市が募った「平安郷開拓団」として、１９４５年４月末に６人の家族全員で満州に向かった。

入植先はハルビンから東に約２５０キロ離れた舒楽鎮（じょらくちん）（現・舒楽村）。各家庭には住居や牛馬、どこまでも広がる畑が与えられた。学校にも通い、ともすれば戦争の影を感じさせない、不自由のない生活を送った。

ソ連の侵攻

しかし、４５年８月９日。前触れもなく、一家の崩壊が始まる。ソ連が中立条約を破棄して日本へ宣戦布告し、満州へ侵攻した。開拓団にいる１８歳以上の男性は日本軍に召集された。湯川さんも父親と離ればなれになり、ソ連軍から逃れるようにハルビンを目指した。

１６日正午頃のことだ。松花江を下る船の上をソ連軍機が通った。ヒラヒラと舞う＜日本は負けた＞と書かれたビラが、瞬く間に無数の銃弾に変わった。機銃掃射で、船上に並ぶ日よけテントは張り裂け、背中に弾を受けて倒れる人も見た。

船が沈み始めると、四姉妹は溺れないようテントの骨組みをつかみ、布や部材で身動きが取れない人を横目に、流木にしがみついて一命を取り留めた。

「妹を守るのに精いっぱい。長女として日本に連れて帰ることしか考えてなかった」。妹らは「お母ちゃん、お母ちゃん」と泣くが、船室にいたはずの母の姿はどこにもなかった。

構ってくれず

子どもだけの逃避行は過酷だった。ソ連軍の攻撃で食糧や衣類の多くを失った。わずかなお金や、落ちている食料を拾って食いつないだが、末っ子の慧子さん（当時４歳）は百日ぜきと栄養失調になった。

「ようかんが食べたい」との求めに、街中で買ってきたものを与えたが、慧子さんは吐き出し、まもなく息絶えた。周りの大人は誰も構ってくれなかった。

３人になった姉妹はハルビン郊外の難民収容所に移った。冬を前に南へ向かう大人に置き去りにされ、姉妹と他の孤児５、６人、古い布団だけが残った。湯川さんは街へ菓子売りや子守に行くようになった。

ある日、収容所に戻ると三女の陽子さん（同９歳）が消えた。別の日本人が「満州人の家に行けば、お姉ちゃんがご飯を食べられるようになる」と連れ去ったという。後になり、勝手に売られたと理解した。

陽子さんは見つからず、湯川さんは４６年１０月、次女の匡美さん（同１２歳）と２人で引き揚げ船に乗った。

日本に戻り、親族に妹の行方を問われると「亡くなった」とうそをついた。「一人残したことを後悔しててね。どうにか（連れ去りを）止められたんじゃないかって」

手差し伸べる人に

幸運にも、父と陽子さんはその後帰国し、再会を果たした。だが、家族全員で暮らす日常は戻ってこない。「子どもはいつも戦争の犠牲者」。その渦中に身を置き、感じた。「（戦争で見える）人間の本性は一生忘れられない。だからこそ、誰にでも手を差し伸べられる人間になりたい」。そう誓い、戦後を過ごした。