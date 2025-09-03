元モーニング娘。でタレントの辻希美さんと杉浦太陽さんの長女・希空さんが、自身のインスタグラムを更新。新しいヘアスタイルを披露しました。



【写真を見る】【辻希美・長女】希空 「髪色変えたよ」 新ヘアスタイルを公開 黒とブラウンのハートの絵文字を添える





公開された写真では、ストレートで前髪のある髪型の希空さんがカメラに向かって近距離でポーズをとっています。







表情は穏やかで、唇には淡い色のリップが施されています。服装は黒のレースをあしらったデザインで、全体的に柔らかな光が当たり、優しい雰囲気に包まれています。この投稿には黒とブラウンのハートマークの絵文字が添えられています。







希空さんはまた、インスタグラムのストーリーズ機能を使って「髪色変えたよ」というテキストメッセージと共に別の自撮り写真も公開しました。この写真では顔が映像加工されていますが、黒いトップスを着用し、新しい髪色を強調した写真からは、ファッションやヘアスタイルの変化を楽しむ様子が伝わってきます。







希空さんのWEB上での注目は大きく、新しいインスタグラムのアカウントは、9月4日・15時00分現在、フォロワーが115.1万人。

YouTube「希空ちゃんネル」は、登録者数が68.5万人に達しています。



【担当：芸能情報ステーション】