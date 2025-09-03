３日の債券市場で、先物中心限月９月限は反落した。英国やフランス、米国において財政不安が再燃するなか、前日の欧米市場で長期債相場が下落（金利は上昇）したことが重荷となった。日本でも財政悪化リスクが警戒され、超長期債への売りが膨らんだ。



自民党は党四役が前日に辞意を表明した。石破首相は続投への意思を示しているものの、国内の政治情勢次第では政権が交代し、財政拡張型の政策が講じられる可能性が意識され、債券に対して買い手控えムードが一段と強まった。先物は朝方に一時１３７円２３銭まで下落した。



日銀は３日、定例の国債買い入れオペを４本実施した。このうち超長期ゾーンとなる「残存期間１０年超２５年以下」の応札倍率は２．７８倍となり、前回オペの２．０７倍から上昇。超長期債の保有ニーズの低下を示唆する結果となった。これを受け、先物は午後に売り直しの流れとなった。この日、超長期債では新発３０年債利回りが一時３．２８５％に上昇し、過去最高を記録した。



先物９月限は前営業日比２３銭安の１３７円２９銭で終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は同０．０１０ポイント高い１．６３０％に上昇した。



出所：MINKABU PRESS