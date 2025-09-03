３日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１４８円６０銭前後と前日午後５時時点に比べ４銭程度のドル安・円高。ユーロは１ユーロ＝１７２円８２銭前後と同２０銭強のユーロ安・円高で推移している。



ドル円は、午前９時時点では１４８円５０銭前後で推移していたが、午後１時頃には１４８円９０銭台まで上昇。その後、午後２時２０分過ぎには１４８円５０銭近辺まで下落する場面があった。参院選での大敗を受け自民党の森山幹事長や党四役が２日に辞意を表明したことで、政局不安が台頭し円安が進行。一時１４９円ラインに接近した。ただ、午後１時過ぎに植田日銀総裁が石破首相と会談した。会談後に、植田総裁は利上げに関して「予断を持たず判断する」と述べたと伝わり、いったん利益確定のドル売り・円買いが流入した様子だ。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１６２９ドル前後と同０．００１０ドル強のユーロ安・ドル高で推移している。











出所：MINKABU PRESS