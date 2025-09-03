太陽光充電+手回し充電！万能モバイルバッテリー


【画像を見る】女性でもラクに持ち運べる！手のひらサイズのポータブル電源

9月1日は「防災の日」。防災グッズ、きちんと備えていますか？　地震や洪水などの災害から家族と自分を守るためには、日頃の準備が大切。「あってよかった！」の防災グッズを紹介します。今回は、3万円以下で購入できる「ソーラー発電」グッズを集めました。1台持っていると、いざというときに安心です！

■安心の日本製！折り畳み式のソーラーパネル

GOODGOODS ソーラーパネル 30W 折畳式

7,980円（税込み）

小型かつ軽量で持ち運びやすい折り畳み式のソーラーパネル。パネル自身には蓄電機能はないものの、太陽光で発電するので、アウトドアや車中泊の電力確保、災害時用の備えとしてとして人気です。別売りのポータブル電源もあり。

■スマホの電池切れの心配無用！ソーラー充電で電源がなくても安心

ポータブル電源＋ソーラーパネル


29,800円（税込み）

コンセントからなら約4.5時間で充電完了！

家電製品の充電器としてだけでなく、明かりとしても使えるコンパクトな家庭用ポータブル電源です。太陽光さえあればソーラーパネルを広げて蓄電できるので、電源がない場所や停電のときでもこれがあれば安心！　スマートフォンも電池残量を気にせずに使えます。ソーラーパネルは最大出力21Wの防水仕様で、折り畳めるので収納にも便利です。

※ソーラーパネルは太陽光が直接当たる屋外でご使用ください。

1台でマルチに活躍

停電時は明かりとして使えます。背面にはAC、DC、USB の出力機能を搭載し、スマートフォンのほか、家電や車載機器などの充電がOK。スマートフォンは2 台同時に充電できます。

持ち運びもラクラクな手のひらサイズ

軽量＆小型で、女性でもラクに持ち運べます。防災リュックなどに入れておいても場所を取らないのも、うれしいポイントです。

折り畳めるソーラーパネルやケーブル類の8点セット

ポータブル電源＋ソーラーパネルのほか、ケーブル類も一式セットされているので、必要なときに慌てて探すことなく、すぐ使えます。

■太陽光充電+手回し充電！万能モバイルバッテリー

LEDライト付きソーラーモバイルバッテリー

8,379円（税込）

5WAY蓄電


ソーラーパネルを搭載し、太陽光を当てることで蓄電可能なソーラーチャージャー。さらに手回し発電も可能で、ハンドルを回して発電し、スマホなどのデバイスを充電することもできます。災害時やアウトドアなど電源が取れない場所でも発電可能です。LEDランプを備え、点灯モードとSOSフラッシュモードを切り替えられ、夜道や停電時で懐中電灯代わりや緊急時にも役立ってくれます。簡易なコンパスにも加え、アウトドア用、防災用アイテムとして1台備えてあれば心強い！

＊　＊　＊

本格的なポータブル電源は、価格が張り、サイズも大きくて女性では運びにくいものも少なくありません。購入を迷っている人は、ミニサイズで低価格なソーラー発電グッズから準備を始めてみませんか？

文＝徳永陽子