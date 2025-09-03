Snow Man公式TikTokにて、阿部亮平・ラウール・岩本照・向井康二による、ラーメン店でのカリスマックスチャレンジ動画が公開された。

【動画】阿部亮平・ラウール・岩本照・向井康二が長い脚を組んだままキレキレダンスなど

■カリスマメニューだらけのラーメン店に4人が登場

「カリスマックス」はパラパラを現代流にアップデートしたSnow Manの新曲。

動画は「with店主」と添えて公開。手前から、阿部・ラウール・岩本・向井と並んでいる。黒スーツにサングラス姿で襟元に“カ”と書かれた黄色いバッジをつけた4人が、ラーメン店のカウンターに脚を組んで座ったまま「カリスマックス」をダンス。踊るたびに、パンツと靴のあいだからバッジと同じ色の靴下もチラチラ見えている。

いちばん後ろでは調理服姿の店主も一緒にダンス。4人は座っているので手の振りだけだが、店主はしっかりステップも踏んでいる。なお壁に貼られているメニューは“カリスマチャーハン”“カリスマタンタンメン”など、すべて“カリスマ”がついている。

“どいつもこいつも Crazy Crazy man”のフレーズが終わると、4人は組んでいた足をいっせいに広げてステップを踏み、さらに迫力を増したダンスを見せる。最後の“CHARISMAX”で、上を見上げやり切ったような表情を見せる阿部を筆頭に、4人でクールにキメポーズしているところにも注目。

「組んでる脚が4人とも長すぎる」「座ってるのにキレッキレのダンス」「店主もかわいい」などといったファンの声が続々と到着している。

■最後のキメポーズも注目のカリスマックスチャレンジ

■「カリスマックス」MV