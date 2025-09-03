トミタ電機、今期経常を一転赤字に下方修正

トミタ電機 <6898> [東証Ｓ] が9月3日大引け後(15:30)に業績修正を発表。26年1月期の連結経常損益を従来予想の1500万円の黒字→1600万円の赤字(前期は1億6700万円の赤字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。ただ、通期の連結最終損益は従来予想の300万円の黒字→1億2900万円の黒字(前期は1億7100万円の赤字)に43倍上方修正した。

同時に、2-7月期(上期)の連結経常損益も従来予想の500万円の黒字→2600万円の赤字(前年同期は6900万円の赤字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

＜連結業績＞ 2026年１月期第２四半期累計期間におきましては、顧客の在庫調整に改善が見られたものの全体的に緩やかな成長となり、国内における円安進行や物価上昇ならびにエネルギーコストの高騰が継続し、景気回復の見通しが不透明な状況が続いております。その影響により、売上高は当初予想を下回り７億３千万円となる見込みです。損益面では、原価率の低減、並びに経費等の削減に努めましたが、設備稼働率が低下したことで製造コストが上昇し、円安による仕入れ原価の上昇などで営業損失は４千７百万円、経常損失は２千６百万円、今期４月28日に情報開示した特別利益の発生により、親会社株主に帰属する中間純利益は１億２千７百万円となる見込みです。 2026年1月期通期業績予想につきましては、為替相場変動、コスト変動動向、地政学的リスク、在庫調整等の景気動向が依然として不透明であることから、下半期の業績予想を据え置くことといたします。＜個別業績＞ 2026年１月期第２四半期累計期間におきましては、連結業績において記載した内容と概ね同様の理由により、売上高は４億５千８百万円、営業損失は３千８百万円、経常損失は３千５百万円、中間純利益は１億１千７百万円となる見込みです。 2026年度1月期通期業績予想につきましては、連結業績と概ね同様の理由により、下半期の業績予想を据え置くことといたします。（注意事項） 上記に記載した予想は、作成日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

