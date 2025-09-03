　3日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　101634　　　 6.1　　　 30090
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 28406　　　52.6　　　　8973
３. <1360> 日経ベア２　　　 14457　　　52.3　　　 220.4
４. <1458> 楽天Ｗブル　　　　9700　　　-1.6　　　 35660
５. <1321> 野村日経平均　　　9300　　　47.2　　　 43210
６. <1540> 純金信託　　　　　8837　　　 8.9　　　 15880
７. <1579> 日経ブル２　　　　8786　　　-7.7　　　 323.8
８. <1459> 楽天Ｗベア　　　　5126　　　14.4　　　　 362
９. <1306> 野村東証指数　　　3843　　　 4.8　　　3168.0
10. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　2397　　 143.6　　　2062.0
11. <2564> ＧＸ高配日株　　　2089　　4078.0　　　　3132
12. <1320> ｉＦ日経年１　　　1616　　　38.0　　　 43050
13. <2036> 金先物Ｗブル　　　1599　　　58.8　　　111100
14. <1542> 純銀信託　　　　　1517　　　23.4　　　 17905
15. <1615> 野村東証銀行　　　1493　　 118.0　　　 437.8
16. <1568> ＴＰＸブル　　　　1378　　 -32.3　　　 567.9
17. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1354　　 -54.9　　　 46280
18. <1330> 上場日経平均　　　1333　　　29.8　　　 43250
19. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　1227　　　44.0　　　 48310
20. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　1198　　　85.4　　　 711.0
21. <1655> ｉＳ米国株　　　　1194　　　72.0　　　 687.3
22. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　1147　　 104.5　　　　2106
23. <1329> ｉＳ日経　　　　　1113　　　 6.2　　　　4333
24. <1328> 野村金連動　　　　1042　　　91.5　　　 12650
25. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　1041　　 256.5　　　　 226
26. <1476> ｉＳＪリート　　　 950　　 140.5　　　　1975
27. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 896　　　-8.9　　　　1071
28. <1489> 日経高配５０　　　 865　　 -17.7　　　　2531
29. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　 836　　 985.7　　　3197.0
30. <1398> ＳＭＤリート　　　 776　　　-7.2　　　1979.0
31. <1597> ＭＸＪリート　　　 702　　　12.3　　　1985.5
32. <1541> 純プラ信託　　　　 701　　　33.0　　　　6162
33. <1545> 野村ナスＨ無　　　 700　　　 9.4　　　 34920
34. <1488> ｉＦＲＥＩＴ　　　 676　　 -68.4　　　　1977
35. <314A> ｉＳゴールド　　　 666　　　43.5　　　 249.3
36. <1346> ＭＸ２２５　　　　 625　　 -28.2　　　 43290
37. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 607　　　98.4　　　 312.1
38. <1358> 上場日経２倍　　　 519　　　-6.8　　　 56900
39. <1345> 上場リート隔　　　 506　　 176.5　　　1948.0
40. <2644> ＧＸ半導日株　　　 493　　　14.4　　　　1801
41. <1580> 日経ベア　　　　　 491　　　19.8　　　1359.5
42. <1356> ＴＰＸベア２　　　 479　　　29.8　　　 224.2
43. <2870> ｉＦナ百Ｗベ　　　 461　　　45.4　　　 12670
44. <2038> 原油先Ｗブル　　　 441　　 -56.5　　　　1556
45. <2840> ｉＦＥナ百無　　　 407　　　64.1　　　　1997
46. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 393　　 -54.5　　　 27410
47. <238A> ｉＳ米２５ヘ　　　 390　　 217.1　　　 138.6
48. <1308> 上場東証指数　　　 353　　　 8.3　　　　3129
49. <1671> ＷＴＩ原油　　　　 346　　 -60.8　　　　3108
50. <2516> 東証グロース　　　 342　　　33.1　　　 594.0
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)


株探ニュース