ETF売買代金ランキング＝3日大引け
3日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 101634 6.1 30090
２. <1357> 日経Ｄインバ 28406 52.6 8973
３. <1360> 日経ベア２ 14457 52.3 220.4
４. <1458> 楽天Ｗブル 9700 -1.6 35660
５. <1321> 野村日経平均 9300 47.2 43210
６. <1540> 純金信託 8837 8.9 15880
７. <1579> 日経ブル２ 8786 -7.7 323.8
８. <1459> 楽天Ｗベア 5126 14.4 362
９. <1306> 野村東証指数 3843 4.8 3168.0
10. <1343> 野村ＲＥＩＴ 2397 143.6 2062.0
11. <2564> ＧＸ高配日株 2089 4078.0 3132
12. <1320> ｉＦ日経年１ 1616 38.0 43050
13. <2036> 金先物Ｗブル 1599 58.8 111100
14. <1542> 純銀信託 1517 23.4 17905
15. <1615> 野村東証銀行 1493 118.0 437.8
16. <1568> ＴＰＸブル 1378 -32.3 567.9
17. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1354 -54.9 46280
18. <1330> 上場日経平均 1333 29.8 43250
19. <1326> ＳＰＤＲ 1227 44.0 48310
20. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 1198 85.4 711.0
21. <1655> ｉＳ米国株 1194 72.0 687.3
22. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 1147 104.5 2106
23. <1329> ｉＳ日経 1113 6.2 4333
24. <1328> 野村金連動 1042 91.5 12650
25. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 1041 256.5 226
26. <1476> ｉＳＪリート 950 140.5 1975
27. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 896 -8.9 1071
28. <1489> 日経高配５０ 865 -17.7 2531
29. <1305> ｉＦＴＰ年１ 836 985.7 3197.0
30. <1398> ＳＭＤリート 776 -7.2 1979.0
31. <1597> ＭＸＪリート 702 12.3 1985.5
32. <1541> 純プラ信託 701 33.0 6162
33. <1545> 野村ナスＨ無 700 9.4 34920
34. <1488> ｉＦＲＥＩＴ 676 -68.4 1977
35. <314A> ｉＳゴールド 666 43.5 249.3
36. <1346> ＭＸ２２５ 625 -28.2 43290
37. <1475> ｉＳＴＰＸ 607 98.4 312.1
38. <1358> 上場日経２倍 519 -6.8 56900
39. <1345> 上場リート隔 506 176.5 1948.0
40. <2644> ＧＸ半導日株 493 14.4 1801
41. <1580> 日経ベア 491 19.8 1359.5
42. <1356> ＴＰＸベア２ 479 29.8 224.2
43. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 461 45.4 12670
44. <2038> 原油先Ｗブル 441 -56.5 1556
45. <2840> ｉＦＥナ百無 407 64.1 1997
46. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 393 -54.5 27410
47. <238A> ｉＳ米２５ヘ 390 217.1 138.6
48. <1308> 上場東証指数 353 8.3 3129
49. <1671> ＷＴＩ原油 346 -60.8 3108
50. <2516> 東証グロース 342 33.1 594.0
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
株探ニュース
株探ニュース