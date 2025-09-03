日経平均3日大引け＝反落、371円安の4万1938円 日経平均3日大引け＝反落、371円安の4万1938円

3日の日経平均株価は前日比371.60円（-0.88％）安の4万1938.89円と反落し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は739、値下がりは830、変わらずは47。



日経平均マイナス寄与度は164.1円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、東エレク <8035>が39.5円、ＫＤＤＩ <9433>が23.7円、ダイキン <6367>が10.8円、三菱商 <8058>が9.52円と並んだ。



プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を18.64円押し上げ。次いでアドテスト <6857>が8.10円、エーザイ <4523>が5.60円、味の素 <2802>が4.66円、ファナック <6954>が4.05円と続いた。



業種別では33業種中9業種が値上がり。1位はパルプ・紙で、以下、ゴム製品、陸運業、水産・農林業が続いた。値下がり上位には銀行業、保険業、海運業が並んだ。



株探ニュース

