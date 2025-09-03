東証グロース（大引け）＝値下がり優勢、窪田製薬ＨＤが一時S高 東証グロース（大引け）＝値下がり優勢、窪田製薬ＨＤが一時S高

3日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数117、値下がり銘柄数467と、値下がりが優勢だった。



個別では窪田製薬ホールディングス<4596>が一時ストップ高と値を飛ばした。Ｌ ｉｓ Ｂ<145A>、Ｄ＆Ｍカンパニー<189A>、サンクゼール<2937>、アールプランナー<2983>、ココナラ<4176>など17銘柄は年初来高値を更新。データセクション<3905>、インティメート・マージャー<7072>、セルシード<7776>、ジンジブ<142A>、日本動物高度医療センター<6039>は値上がり率上位に買われた。



一方、ジェリービーンズグループ<3070>がストップ安。Ｄｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ<4833>は一時ストップ安と急落した。Ｃｈｏｒｄｉａ Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓ<190A>、ＬＯＩＶＥ<352A>、フラー<387A>、グラッドキューブ<9561>は年初来安値を更新。アルファクス・フード・システム<3814>、イタミアート<168A>、ＧＶＡ ＴＥＣＨ<298A>、ＴＯＲＩＣＯ<7138>、ラクサス・テクノロジーズ<288A>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

