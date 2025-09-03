　3日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比14.8％増の2393億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同14.4％増の1864億円だった。

　個別では純銀上場信託（現物国内保管型） <1542> 、ｉシェアーズ　米国高配当株　ＥＴＦ <2013> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ　金上場投資信託 <1672> 、業界改革厳選ＥＴＦテレビ業界 <394A> 、ＮＥＸＴ　香港ハンセンダブル・ブル <2031> など30銘柄が新高値。ｉシェアーズ　フランス国債７－１０年　ＥＴＦ <2259> 、ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　国内債券・ＮＯＭＵＲＡ <2510> 、ｉシェアーズ　ドイツ国債　ＥＴＦ（為替ヘッジあり） <2857> 、上場インデックスファンドフランス国債（ヘッジあり） <2862> 、ＮＥＸＴ　ＮＯＴＥＳ　金先物　ベア　ＥＴＮ <2037> が新安値をつけた。

　そのほか目立った値動きではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ　ガソリン上場投資信託 <1691> が4.43％高、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> が3.10％高と大幅な上昇。

　一方、グローバルＸ　メタルビジネス－日本株式 <2646> は4.80％安、ＮＥＸＴ　東証銀行業株価指数 <1615> は3.12％安と大幅に下落した。

　日経平均株価が371円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1016億3400万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日の平均売買代金878億2100万円を大幅に上回る活況となった。

　その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ　日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が284億600万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が144億5700万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が97億円、ＮＥＸＴ　日経２２５連動型 <1321> が93億円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が87億8600万円の売買代金となった。

株探ニュース